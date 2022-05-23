Лікарі львівського «Охматдиту» провели унікальну операцію триденному малюку

У малюка не було половини діафрагми – така вада несе найбільший ризик для життя дитини

В дитячій лікарні «Охматдит» лікарі провели складну операцію новонародженому.

Його органи були розташовані неправильно, тому медики відділили їх сіткою, щоб врятувати життя, повідомили в «Охматдиті».

Медики діагностували у новонародженого хлопчика одну з найскладніших вад розвитку – лівобічну діафрагмальну грижу та повністю недорозвинену ліву легеню.

Про цю ваду батьки знали ще до пологів.

Після народження дитину обстежили та виявили, що потрібне хірургічне втручання. Операція тривала 3 години.

Рентген до та після операції маленького пацієнта. Фото: «Охматдит»

«Шлунок, кишківник, селезінка, ліва доля печінки розвивалися у лівій половині грудної клітки, що не давало можливості рости лівій легені. Тобто, у дитини виражена гіпоплазія лівої легені. А серце знаходилося у правій частині грудної клітки. Під час оперативного втручання нам вдалося перемістити черевні органи з грудної клітки туди, де вони мають природно бути та відділити їх сіткою. Серце почало поступово зміщуватися на своє звичне місце», – прокоментував керівник Клініки хірургії Олег Ленів.

Наразі дитина отримує лікування у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених.

Медики зазначають, що така патологія є доволі рідкісною. Бо у малюка не було половини діафрагми – така вада несе найбільший ризик для життя дитини.

Тим часом британські медики запропонували людям, які захворіли на мавпячу віспу чи мали контакт із таким хворим, відправитися на самоізоляцію.

Нагадаємо, що вперше хворобу на неендемічній території виявили у травні 2022 року одразу в кількох країнах Європи та Америки, а також в Австралії. Перші новини прийшли з Великої Британії, потім стало відомо про випадки у Португалії, США, Швеції, Канаді та інших країнах.

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