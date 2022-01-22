Прикарпаття – епіцентр «Омікрону». Лікар пояснив, кого тепер косить хвороба

Після новорічних свят середній вік пацієнтів, що звертаються по допомогу, змінився

«Після свят серед молоді збільшилася кількість хворих на «Covid-19», – директор «ковідної» лікарні Тарас Масляк

Після новорічних свят на Івано-Франківщині значно збільшилася кількість молодих пацієнтів, які звертаються до медичних закладів задля лікування коронавірусної хвороби. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів директор Івано-Франківської центральної міської клінічної лікарні Тарас Масляк.

Лікар зазначив, що якщо напередодні свят до медичного закладу здебільшого зверталися невакциновані люди похилого віку, у січні ситуація змінилася: наразі більшість із тих, хто потребує медичної допомоги, – люди віком до 45 років.

Медик зазначив, що на сьогодні жодний з пацієнтів Івано-Франківської центральної міської клінічної лікарні не потребує підключення до апарату штучної вентиляції легень.

«Більшість хворих у стаціонарі мають середню тяжкість перебігу коронавірусної хвороби. Важка форма у тих, хто має цукровий діабет, легеневі захворювання, або в тих, хто запустив коронавірус, не лікував вчасно», – пояснив Масляк.

Раніше повідомлялося, що Івано-Франківщина зафіксувала антирекорд захворюваності на коронавірус. Із 24 січня в Івано-Франківській області запровадять «червону» зону карантину. Таке рішення ухвалила Державна комісія з надзвичайних ситуацій.

Зазначимо, штам коронавірусу «Омікрон» виявили в Івано-Франківській області 19 січня. Новий варіант циркулює разом із «Дельтою». Івано-Франківська область стала 10 регіоном, де підтвердилася циркуляція нового штаму коронавірусу.

Раніше Міністерство охорони здоров'я України назвало симптоми нового штаму коронавірусу «Омікрон». Найчастіші з них – нежить та головний біль.

Згідно з висновками Всесвітньої організації охорони здоров'я, новий штам Covid-19 є особливо небезпечним для невакцинованих людей.