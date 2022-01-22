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    Прикарпаття – епіцентр «Омікрону». Лікар пояснив, кого тепер косить хвороба

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    Після новорічних свят середній вік пацієнтів, що звертаються по допомогу, змінився - Прикарпаття – епіцентр «Омікрону». Лікар пояснив, кого тепер косить хвороба
    Після новорічних свят середній вік пацієнтів, що звертаються по допомогу, змінився
    фото з відкритих джерел

    «Після свят серед молоді збільшилася кількість хворих на «Covid-19», – директор «ковідної» лікарні Тарас Масляк

    Після новорічних свят на Івано-Франківщині значно збільшилася кількість молодих пацієнтів, які звертаються до медичних закладів задля лікування коронавірусної хвороби. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів директор Івано-Франківської центральної міської клінічної лікарні Тарас Масляк.

    Лікар зазначив, що якщо напередодні свят до медичного закладу здебільшого зверталися невакциновані люди похилого віку, у січні ситуація змінилася: наразі більшість із тих, хто потребує медичної допомоги, – люди віком до 45 років.

    Медик зазначив, що на сьогодні жодний з пацієнтів Івано-Франківської центральної міської клінічної лікарні не потребує підключення до апарату штучної вентиляції легень.

    «Більшість хворих у стаціонарі мають середню тяжкість перебігу коронавірусної хвороби. Важка форма у тих, хто має цукровий діабет, легеневі захворювання, або в тих, хто запустив коронавірус, не лікував вчасно», – пояснив Масляк.

    Раніше повідомлялося, що Івано-Франківщина зафіксувала антирекорд захворюваності на коронавірус. Із 24 січня в Івано-Франківській області запровадять «червону» зону карантину. Таке рішення ухвалила Державна комісія з надзвичайних ситуацій.

    Зазначимо, штам коронавірусу «Омікрон» виявили в Івано-Франківській області 19 січня. Новий варіант циркулює разом із «Дельтою». Івано-Франківська область стала 10 регіоном, де підтвердилася циркуляція нового штаму коронавірусу.

    Раніше Міністерство охорони здоров'я України назвало симптоми нового штаму коронавірусу «Омікрон». Найчастіші з них – нежить та головний біль.

    Згідно з висновками Всесвітньої організації охорони здоров'я, новий штам Covid-19 є особливо небезпечним для невакцинованих людей.

    Читайте також інтерв'ю: Івано-Франківщина – епіцентр «Омікрона». Інтерв'ю з директором «ковідної» лікарні
    Теги: лікар Івано-Франківщина хвороби коронавірус
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    Прикарпаття – епіцентр «Омікрону». Лікар пояснив, кого тепер косить хвороба