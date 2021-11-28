Коронавірус в Україні. За добу хвороба забрала життя 400 людей

27 листопада в Україні госпіталізовано майже 3,5 тис. людей з коронавірусом

За минулу добу зафіксовано майже 7,5 тис. нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби

За минулу добу в Україні зафіксовано 7 483 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. них дітей – 774, медпрацівників – 105. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

За добу 139 476 людей вакциновано проти коронавірусу. Одну дозу отримали 43 353 людини, повністю імунізовані – 96 123 людини.

За минулу добу в Україні:

госпіталізовано – 3 456 осіб;

летальних випадків – 400;

одужало – 10 270 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 422 023 особи;

одужало – 2 910 237 осіб;

летальних випадків – 85 117;

проведено ПЛР-тестувань – 15 819 249.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 289 463 людини, з них отримали одну дозу – 13 289 461 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 10 904 799 людей. Загалом проведено 24 194 260 щеплень.

Нагадаємо, опубліковано перше зображення «Омікрон»-штаму. А раніше ВООЗ дала назву новому штаму коронавірусу.

Також влада ПАР відреагувала на обмеження через «Омікрон».

Як відомо, вчені виявили, що штам коронавірусу «Омікрон» вшестеро заразніший, ніж «Дельта».

Крім того, через новий штам у США рекомендують вакцинуватися всім особам від п'яти років.

Як повідомлялося, експерти сказали, чи треба панікувати через новий штам Covid-19.

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