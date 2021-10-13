Тепер інноваційні препарати не повинні закуповуватися за процедурою, яку передбачено законом «Про державні закупівлі»

Документ покликаний сприяти спрощенню доступу пацієнтів до інноваційних медичних технологій та лікарських засобів

Президент Володимир Зеленський підписав закон про доступ до інноваційних ліків. Про це повідомляє пресслужба президента в середу, 13 жовтня.

«Цей документ покликаний сприяти спрощенню доступу пацієнтів до інноваційних медичних технологій та лікарських засобів. Згідно з ним, дія закону «Про державні закупівлі» до 31 грудня 2023 року не поширюється на випадки, коли предметом закупівлі є оригінальні (інноваційні) лікарські засоби, що підлягають закупівлі за договорами керованого доступу», – сказано в повідомленні.

В електронній системі закупівель публікують інформацію про міжнародні непатентовані назви (за наявності), торгову назву, форму випуску, дозування лікарського засобу, щодо якого укладено такий договір, і іншу інформацію.

Перелік лікарських засобів, які закуповують за договорами керованого доступу, затверджує Кабмін. Для визначення доцільності укладення договору керованого доступу проводять державне оцінювання медичних технологій щодо лікарського засобу, який можна постачати згідно з таким договором.

Закон вступає в силу із дня, який є наступним за днем його опублікування.

Раніше Рада спростила закупівлю інноваційних ліків.

На початку вересня Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №5547 «Про лікарські засоби». Документ має гармонізувати українське законодавство із законами ЄС

Нагадаємо, у вересні уряд врегулював дистанційну торгівлю ліками.

До слова, інноваційні ліки від Covid-19 вже розвезли в регіони.

Також МОЗ порахував, скільки грошей українці витрачають в аптеках. З'ясувалося, що українці щорічно витрачають в аптеках близько 39 млрд гривень.

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