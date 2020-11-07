Лікарі перерахували шість ключових ознак безсимптомної пневмонії
Якщо кашель не припиняється, не дає відчуття полегшення, це може бути ознакою пневмонії
Така пневмонія може бути спровокована вірусною інфекцією, в тому числі і коронавірусом.
Лікарі кажуть, якщо ви помітили хоча б половину з названих симптомів, зверніться до лікаря за консультацією.
Мокрий кашель
Зазвичай ця ознака є механізмом захисту від атаки вірусу. Адже виділення мокротиння допомагає впоратися з хворобою. Але якщо кашель не припиняється, не дає відчуття полегшення, це може бути ознакою пневмонії.
Прискорення серцевого ритму
Такі неполадки в організмі без причини не виникають. Виміряйте пульс, якщо нарахуєте більше 100 ударів на хвилину, варто проконсультуватися з лікарем. Можливо, у вас починається пневмонія.
Біль у грудях
Це може говорити про можливий початок запалення дихальних органів. Коли інфекція атакує легені, ви можете відчувати біль у грудях. Часто це буває під час нападу кашлю, або після нього. Якщо біль виникає часто і не проходить, зверніться за допомогою до медиків.
Температура
Теж частий симптом пневмонії. Не варто ігнорувати цю ознаку і намагатися її усунути, краще зв'язатися з фахівцями та отримати медичну допомогу.
Проблеми з диханням
Це один з ключових ознак пневмонії. Не пропустіть цей момент, адже задишка і утруднення дихання може призвести до того, що легені не зможуть виробляти достатньо кисню і наступить втрата свідомості.
Мокротиння з кров'ю
Це найбільш небезпечний і тривожний симптом. Якщо при кашлі ви помітили, що мокрота має червоний і рожевий відтінок, то це означає, що вірус дістався до легень і вам необхідна термінова медична допомога.
При проблемах із диханням, підвищеній температурі, кашлі з мокротою обов'язково зв'яжіться з фахівцем.
Джерело: РБК-Україна