Вчені заявили про користь борошна з комах: у ньому містяться незамінні амінокислоти

Як вам таке джерело поживних речовин для людини?

Науковці дослідили корисні властивості незвичного продукту

Вчені із Університету Західної Вірджинії дослідити поживність борошна із сарани, цвіркунів та личинок шовкопрядів. Результати дослідів вказують, що вживання таких продуктів може покрити добову потребу дорослих у восьми з дев'яти незамінних амінокислотах. Про це йдеться у статті журналу LWT.

У пошуках альтернативних джерел поживних речовин американські науковці дослідили поживність борошна із трьох видів комах (сарана перелітна, цвіркун домашній, личинки шовкопряда шовковичного), щоб зрозуміти, чи варто виділяти із нього окремі компоненти.

Комахи, які використовувались у дослідженні були вирощені на комерційних фермах, тобто висушені й подрібнені в борошно. Вчені дослідили у них вміст амінокислот, білка, вологи.

Дослідження показало, що борошно з комах може стати джерело поживних речовин для людини. Воно виявилось багатим на амінокислоти, що потрібні людському організму.

Науковці зазначили, що в їхньому дослідженні у всіх трьох видах борошна із комах вміст восьми з дев’яти незамінних амінокислот у 100 г продукту покриває добову рекомендацію ВООЗ для дорослих, проте збільшені потреби дітей не задовольняє.

Також вчені запропонували спосіб виділення білків із борошна комах, що може дозволити отримати якісні ізоляти із високим вмістом замінних та незамінних амінокислот.

Нагадаємо, раніше вчені з Сумського національного аграрного університету створили протеїнові батончики з додаванням борошна з цвіркунів.