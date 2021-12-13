Мін'юст безкоштовно роздає автомобілі: хто може отримати
Сім автомобілів шукають нових власників
фото: OpenMarket - Сетам
Заявки на отримання авто можна залишити до 10 січня
Міністерство юстиції України разом з державним підприємством «Сетам» та Державною виконавчою службою безкоштовно віддає сім автомобілів. Йдеться про конфісковані авто, повідомили у пресслужбі міністерства.
Отже, отримати допомогу від держави можуть:
- заклади охорони здоров’я;
- заклади, у яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;
- дитячі будинки сімейного типу;
- прийомні сім’ї;
- органи державної влади,
- слідчі ізолятори,
- військові формування тощо.
Повний перелік тут.
Які автомобілі віддають і куди направляти заявки:
Автомобілі Renault Clio (1998 року випуску), Renault Clio (1992 року випуску), Alfa Romeo 147 (2003 року випуску) та Skoda Octavia (2000 року випуску)
- Заявку необхідно подати до 10 січня 2022 року
- Куди подавати: 79000, Львівська область, місто Львів, площа Маркіяна Шашкевича, будинок 1, тел. (032) 235-02-80, email: [email protected], сайт: https://zakhidne-minjust.gov.ua
Автомобіль Fiat Multipa, 2000 року випуску
- Заявку необхідно подати до 8 січня 2022 року
- Куди подавати: 10014, Житомирська область, м. Житомир, майдан Соборний, будинок 1, тел./факс: (0412) 22-73-79, email: [email protected], web: http://www.ztobljust.gov.ua
Автомобіль Opel Zafira-А, 2003 року випуску
- Заявку необхідно подати до 8 січня 2022 року
- Куди подавати: 18028, м. Черкаси, проспект Хіміків, 50, тел./факс: 0472-64-06-77, email: [email protected]
Автомобіль BMW 528, 1997 року випуску
- Заявку необхідно подати до 29 грудня 2021 року
- Куди подавати: 79000, Львівська область, місто Львів, площа Маркіяна Шашкевича, будинок 1, тел. (032) 235-02-80, email: [email protected], сайт: https://zakhidne-minjust.gov.ua
Відео-інструкція, яка відповість на всі важливі питання стосовно безоплатної передачі:
Нагадаємо, аналогічну акцію Мін'юст вже проводив у квітні цього року, запропонувавши безкоштовно отримати одне з 23 конфіскованих авто.