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    Економіка та фінанси

    Мін'юст безкоштовно роздає автомобілі: хто може отримати

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    Сім автомобілів шукають нових власників&nbsp; - Мін'юст безкоштовно роздає автомобілі: хто може отримати
    Сім автомобілів шукають нових власників 
    фото: OpenMarket - Сетам

    Заявки на отримання авто можна залишити до 10 січня

    Міністерство юстиції України разом з державним підприємством «Сетам» та Державною виконавчою службою безкоштовно віддає сім автомобілів. Йдеться про конфісковані авто, повідомили у пресслужбі міністерства.

    Отже, отримати допомогу від держави можуть:

    • заклади охорони здоров’я;
    • заклади, у яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;
    • дитячі будинки сімейного типу;
    • прийомні сім’ї;
    • органи державної влади,
    • слідчі ізолятори,
    • військові формування тощо.

    Повний перелік тут.

    Які автомобілі віддають і куди направляти заявки:

    Автомобілі Renault Clio (1998 року випуску), Renault Clio (1992 року випуску), Alfa Romeo 147 (2003 року випуску) та Skoda Octavia (2000 року випуску)

    • Заявку необхідно подати до 10 січня 2022 року
    • Куди подавати: 79000, Львівська область, місто Львів, площа Маркіяна Шашкевича, будинок 1, тел. (032) 235-02-80, email: [email protected], сайт: https://zakhidne-minjust.gov.ua

    Автомобіль Fiat Multipa, 2000 року випуску

    • Заявку необхідно подати до 8 січня 2022 року
    • Куди подавати: 10014, Житомирська область, м. Житомир, майдан Соборний, будинок 1, тел./факс: (0412) 22-73-79, email: [email protected], web: http://www.ztobljust.gov.ua

    Автомобіль Opel Zafira-А, 2003 року випуску

    • Заявку необхідно подати до 8 січня 2022 року
    • Куди подавати: 18028, м. Черкаси, проспект Хіміків, 50, тел./факс: 0472-64-06-77, email: [email protected]

    Автомобіль BMW 528, 1997 року випуску

    • Заявку необхідно подати до 29 грудня 2021 року
    • Куди подавати: 79000, Львівська область, місто Львів, площа Маркіяна Шашкевича, будинок 1, тел. (032) 235-02-80, email: [email protected], сайт: https://zakhidne-minjust.gov.ua

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    Мін'юст безкоштовно роздає автомобілі: хто може отримати
    Мін'юст безкоштовно роздає автомобілі: хто може отримати
    Мін'юст безкоштовно роздає автомобілі: хто може отримати
    Мін'юст безкоштовно роздає автомобілі: хто може отримати
    Мін'юст безкоштовно роздає автомобілі: хто може отримати
    Мін'юст безкоштовно роздає автомобілі: хто може отримати

    Відео-інструкція, яка відповість на всі важливі питання стосовно безоплатної передачі:

    Нагадаємо, аналогічну акцію Мін'юст вже проводив у квітні цього року, запропонувавши безкоштовно отримати одне з 23 конфіскованих авто.

    Теги: діти Міністерство юстиції військові автомобіль Opel Skoda Octavia Renault Skoda BMW Fiat
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    Мін'юст безкоштовно роздає автомобілі: хто може отримати