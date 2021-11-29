Ляшко: кількість Covid-захворювань за тиждень зменшилася на 22%

Віктор Ляшко: вже другий тиждень поспіль середньодобова кількість виписок переважає над кількістю госпіталізованих на чверть

В Україні третій тиждень триває спад захворюваності на Covid-19

Станом на понеділок, 29 листопада, в Україні третій тиждень спостерігається зменшення захворюваності на Covid-19.

Про це повідомив на брифінгу глава МОЗ Віктор Ляшко.

«В Україні третій тиждень триває спад захворюваності на Covid-19. За тиждень кількість виявлених випадків захворюваності на Covid-19 зменшилася на 22%, госпіталізацій – на 12%. Показник середньодобової смертності зменшився на 14%. Вже другий тиждень поспіль середньодобова кількість виписок переважає над кількістю госпіталізованих на чверть. За останній тиждень кількість «ковідних» пацієнтів зменшилася на 14%», – сказав Ляшко.

Міністр охорони здоров'я наголосив, що Covid-19 є головною причиною смертності в Європі. Ляшко зазначив, що у той час як в Україні зменшується вплив коронавірусу на медичну систему, у 25 державах Європи медицина відчуває сильне навантаження, а в 49 країнах бракує реанімаційних ліжок.

Також МОЗ відповів, чи виявили вже в Україні штам «Омікрон».

До слова, Україна вводить самоізоляцію для мандрівників із Південної Африки.

Нагадаємо, в Україні поменшало «жовтих» зон карантину.

Як відомо, у неділю від Covid-19 померли майже 300 українців. За добу 28 листопада в Україні медики зафіксували 5 804 нових хворих на коронавірус.

Також у МОЗ пояснили, які симптоми свідчать, що постковідний синдром вплинув на психіку.

Нагадаємо, сьогодні міністри охорони здоров'я країн G7 зберуться на нараду щодо «Омікрону».

Тим часом ВООЗ заявляє, що «Омікрон» переноситься легше, але вражає переважно молодь.