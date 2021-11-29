  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус
    Здоров'я

    Ляшко: кількість Covid-захворювань за тиждень зменшилася на 22%

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Віктор Ляшко: вже другий тиждень поспіль середньодобова кількість виписок переважає над кількістю госпіталізованих на чверть - Ляшко: кількість Covid-захворювань за тиждень зменшилася на 22%

    Віктор Ляшко: вже другий тиждень поспіль середньодобова кількість виписок переважає над кількістю госпіталізованих на чверть

    фото: glavcom.ua

    В Україні третій тиждень триває спад захворюваності на Covid-19

    Станом на понеділок, 29 листопада, в Україні третій тиждень спостерігається зменшення захворюваності на Covid-19.

    Про це повідомив на брифінгу глава МОЗ Віктор Ляшко.

    «В Україні третій тиждень триває спад захворюваності на Covid-19. За тиждень кількість виявлених випадків захворюваності на Covid-19 зменшилася на 22%, госпіталізацій – на 12%. Показник середньодобової смертності зменшився на 14%. Вже другий тиждень поспіль середньодобова кількість виписок переважає над кількістю госпіталізованих на чверть. За останній тиждень кількість «ковідних» пацієнтів зменшилася на 14%», – сказав Ляшко.

    Міністр охорони здоров'я наголосив, що Covid-19 є головною причиною смертності в Європі. Ляшко зазначив, що у той час як в Україні зменшується вплив коронавірусу на медичну систему, у 25 державах Європи медицина відчуває сильне навантаження, а в 49 країнах бракує реанімаційних ліжок.

    Також МОЗ відповів, чи виявили вже в Україні штам «Омікрон».

    До слова, Україна вводить самоізоляцію для мандрівників із Південної Африки.

    Нагадаємо, в Україні поменшало «жовтих» зон карантину.

    Як відомо, у неділю від Covid-19 померли майже 300 українців. За добу 28 листопада в Україні медики зафіксували 5 804 нових хворих на коронавірус.

    Також у МОЗ пояснили, які симптоми свідчать, що постковідний синдром вплинув на психіку.

    Нагадаємо, сьогодні міністри охорони здоров'я країн G7 зберуться на нараду щодо «Омікрону».

    Тим часом ВООЗ заявляє, що «Омікрон» переноситься легше, але вражає переважно молодь.

    Читайте також:
    Теги: Міністерство охорони здоров'я міністр Україна коронавірус Віктор Ляшко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Ляшко: кількість Covid-захворювань за тиждень зменшилася на 22%