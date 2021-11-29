МОЗ відповів, чи виявили вже в Україні штам «Омікрон»

Поява штаму «Омікрон» не має вплинути на діагностику Covid-19, запевняє міністр

Станом на 29 листопада в Україні не виявили штаму коронавірусу «Омікрон», однак усі зразки, відмінні від «Дельти», будуть ретельно досліджувати. Про це повідомив під час брифінгу сьогодні міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

«Україна має потужності для мультигеномного секвенування (аналізу геному вірусу), яке дозволяє виявляти нові штами Covid-19. Крім цього, в Україні діє система направлення на секвенування зразків із районів, де є значні сплески захворюваності від людей, які повернулися з-за кордону або мають атиповий перебіг хвороби», – сказав міністр.

Поява штаму «Омікрон» не має вплинути на діагностику Covid-19, запевняє міністр.

До слова, Україна вводить самоізоляцію для мандрівників із Південної Африки.

МЗС назвав сім країн, куди не радить їздити українцям.

Сьогодні стало відомо, що Японія закриває кордони через «Омікрон».

Тим часом президент Південно-Африканської республіки Сиріл Рамафоса закликав світових лідерів, які обмежили авіасполучення з ПАР через «Омікрон»-штам, скасувати заборони.

Раніше через новий covid-штам 12 країн заборонили польоти до Південної Африки.

Нагадаємо, сьогодні міністри охорони здоров'я країн G7 зберуться на нараду щодо «Омікрону».

Тим часом ВООЗ заявляє, що «Омікрон» переноситься легше, але вражає переважно молодь.