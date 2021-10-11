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    Ляшко назвав «гібридну війну» причиною низьких темпів вакцинації

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    Віктор Ляшко:&nbsp;російська пропаганда, яка розганяє фейки на території нашої країни, не дозволяє нам рухатися такими темпами, як інші європейські держави - Ляшко назвав «гібридну війну» причиною низьких темпів вакцинації
    Віктор Ляшко: російська пропаганда, яка розганяє фейки на території нашої країни, не дозволяє нам рухатися такими темпами, як інші європейські держави
    фото: glavcom.ua

    МОЗ планує вакцинувати 70% дорослого населення до кінця цього року

    Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко в інтерв'ю «Голосу Америки» пояснив низькі темпи вакцинації в країні.

    Як мінімум однією дозою вакцинувалося близько 20% дорослого населення. Загалом зробили понад 13 мільйонів щеплень: із них 7,5 мільйонів людей отримали одну дозу, ще 6 мільйонів є повністю вакцинованими.

    Ляшко зазначив, що МОЗ планує вакцинувати 70% дорослого населення до кінця цього року.

    «Вакцина у нас є, спроможності системи охорони здоров’я також є. Але російська пропаганда, яка розганяє фейки на території нашої країни, не дозволяє нам рухатися такими темпами, як інші європейські держави. У нас гібридна війна, і нам доводиться воювати на всі фронти. Але, я думаю, що ми справимося», – сказав очільник МОЗ.

    До слова, напередодні в Україні підтвердили майже 9 тис. нових хворих на Covid-19.

    Нагадаємо, ВООЗ заявив, що людство скоро подолає 60% шляху в боротьбі з пандемією Covid-19.

    Також вчені з'ясували, чим відрізняються антитіла у щеплених і у тих, хто перехворів Covid-19.

    Раніше повідомлялося, що до «помаранчевої» зони епідемічної небезпеки, за даними станом на 10 жовтня, потрапили 16 областей України. Ще вісім регіонів та Київ перебувають у «жовтій» зоні карантину.

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    Теги: здоров'я Міністерство охорони здоров'я міністр пропаганда гібридна війна Україна коронавірус Віктор Ляшко
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    Ляшко назвав «гібридну війну» причиною низьких темпів вакцинації