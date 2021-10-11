Ляшко назвав «гібридну війну» причиною низьких темпів вакцинації

Віктор Ляшко: російська пропаганда, яка розганяє фейки на території нашої країни, не дозволяє нам рухатися такими темпами, як інші європейські держави

МОЗ планує вакцинувати 70% дорослого населення до кінця цього року

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко в інтерв'ю «Голосу Америки» пояснив низькі темпи вакцинації в країні.

Як мінімум однією дозою вакцинувалося близько 20% дорослого населення. Загалом зробили понад 13 мільйонів щеплень: із них 7,5 мільйонів людей отримали одну дозу, ще 6 мільйонів є повністю вакцинованими.

Ляшко зазначив, що МОЗ планує вакцинувати 70% дорослого населення до кінця цього року.

«Вакцина у нас є, спроможності системи охорони здоров’я також є. Але російська пропаганда, яка розганяє фейки на території нашої країни, не дозволяє нам рухатися такими темпами, як інші європейські держави. У нас гібридна війна, і нам доводиться воювати на всі фронти. Але, я думаю, що ми справимося», – сказав очільник МОЗ.

До слова, напередодні в Україні підтвердили майже 9 тис. нових хворих на Covid-19.

Нагадаємо, ВООЗ заявив, що людство скоро подолає 60% шляху в боротьбі з пандемією Covid-19.

Також вчені з'ясували, чим відрізняються антитіла у щеплених і у тих, хто перехворів Covid-19.

Раніше повідомлялося, що до «помаранчевої» зони епідемічної небезпеки, за даними станом на 10 жовтня, потрапили 16 областей України. Ще вісім регіонів та Київ перебувають у «жовтій» зоні карантину.