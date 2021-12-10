Країна, де президент – антивакцинатор, не вимагатиме Covid-сертифікати в іноземців

Відвідати Бразилію можна без посвідки про вакцинацію від коронавірусу

Бразилія не вимагатиме сертифікати про вакцинацію від Covid-19 у іноземців, які прибувають в країну. У тому числі це стосується і тих, хто прибуває з туристичною метою. Про це повідомляє AFP.

Міністр охорони здоров'я Бразилії Марсело Кейрога повідомив журналістам після зустрічі в офісі президента, що «не можна розділяти людей на вакцинованих і нещеплених, щоб накладати на них обмеження».

Водночас зазначається, що Бразилія вимагатиме від невакцинованих іноземців пройти п'ятиденний карантин, що передбачає самоізоляцію. Після цього терміну туристи, у яких виявиться негативний ПЛР-тест, «зможуть насолодитися красою нашої великої Бразилії», – заявив Кейрога.

Нагадаємо, 65-річний президент Бразилії Жаїр Болсонару неодноразово брав під сумнів реальність пандемії Covid-19 і порушував соціальну дистанцію. Влітку він перехворів коронавірусною інфекцією.

Згодом Youtube заблокував канал президента Бразилії за фейки про вакцинацію.

Нещодавно у Бразилії двоє немовлят отримали щеплення від Covid через помилку медсестри.

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