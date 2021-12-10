Країна, де президент – антивакцинатор, не вимагатиме Covid-сертифікати в іноземців
Відвідати Бразилію можна без посвідки про вакцинацію від коронавірусу
Бразилія не вимагатиме сертифікати про вакцинацію від Covid-19 у іноземців, які прибувають в країну. У тому числі це стосується і тих, хто прибуває з туристичною метою. Про це повідомляє AFP.
Міністр охорони здоров'я Бразилії Марсело Кейрога повідомив журналістам після зустрічі в офісі президента, що «не можна розділяти людей на вакцинованих і нещеплених, щоб накладати на них обмеження».
Водночас зазначається, що Бразилія вимагатиме від невакцинованих іноземців пройти п'ятиденний карантин, що передбачає самоізоляцію. Після цього терміну туристи, у яких виявиться негативний ПЛР-тест, «зможуть насолодитися красою нашої великої Бразилії», – заявив Кейрога.
Нагадаємо, 65-річний президент Бразилії Жаїр Болсонару неодноразово брав під сумнів реальність пандемії Covid-19 і порушував соціальну дистанцію. Влітку він перехворів коронавірусною інфекцією.
Згодом Youtube заблокував канал президента Бразилії за фейки про вакцинацію.
Нещодавно у Бразилії двоє немовлят отримали щеплення від Covid через помилку медсестри.