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    Мавпяча віспа шириться Європою: де ще виявлено заразу

    Захворювання на мавпячу віспу супроводжується висипанням на тілі - Мавпяча віспа шириться Європою: де ще виявлено заразу
    Захворювання на мавпячу віспу супроводжується висипанням на тілі

    Фахівці продовжують вивчати нові зразки, щоб зупинити поширення вірусу

    У Нідерландах медики підтвердили шість випадків інфікування мавпячою віспою. Про це повідомляє NOS із посиланням на Національний інститут охорони здоров’я Нідерландів (RIVM).

    Фахівці продовжують вивчати нові зразки, аби якомога оперативніше виявляти нові випадки та зупинити поширення вірусу.

    У Національному інституті охорони здоров’я Нідерландів уточнюють, що вірус може потрапити в організм через слизові оболонки рота, носа чи очей, а також через відкриті рани.

    Нагадаємо, що вперше хворобу на неендемічній території виявили у травні 2022 року одразу в кількох країнах Європи та Америки, а також в Австралії. Перші новини прийшли з Великої Британії, потім стало відомо про випадки у Португалії, США, Швеції, Канаді та інших країнах.

    Найближчою до України державою, у якій діагностували віспу мавп, є Німеччина.

    Всесвітня організація охорони здоров'я називає таку ситуацію атиповою: переважна більшість пацієнтів не їздили до країн, де це захворювання поширене, а здебільшого саме такі випадки ставали причиною спалахів у попередні роки.

    20 травня ВООЗ скликала екстрену нараду, щоб обговорити ситуацію.

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    Теги: Нідерланди хвороби вірус ВООЗ мавпяча віспа
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    Мавпяча віспа шириться Європою: де ще виявлено заразу