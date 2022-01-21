Дієтологи назвали фрукти, які знижують рівень холестерину

Груші, яблука, авокадо, виноград та кавун допомагають знизити рівень холестерину

Лікар-дієтолог, професор медицини Каліфорнійського університету Чжоапіна Лі назвала фрукти, які допомагають знизити рівень холестерину природним чином та підтримують здоров'я серця, повідомляє «Медик Форум».

Насамперед, зниженню рівня холестерину сприяють груші та яблука. Вони є низькокалорійними, а також не містять жиру та натрію. Одержувана при вживанні клітковина допомагає у захисті серця шляхом нормалізації кров'яного тиску. Авокадо виявиться не менш корисним для здоров'я: вчені з'ясували, що при щоденному вживанні одного авокадо стабілізується рівень ліпопротеїнів низької густини.

Виноград, у свою чергу, позитивно впливає на кишкові бактерії, зазначила дієтолог. Крім того, вкрай корисно вживати кавун, який містить цитрулін та амінокислоту, що підвищує рівень оксиду азоту в організмі людини.

Раніше медики інституту нехірургічної терапії Середнього Заходу попередили про небезпеки на пізній стадії високого рівня холестерину та назвали симптоми, які можна помітити на шкірі, а згодом своєчасно розпочати лікування.

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