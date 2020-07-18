Мера Самбора відстежили через Facebook і оштрафували за порушення карантину



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На Львівщині за порушення карантину оштрафували мера Фото: Самбірської міської ради

Під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили повідомлення про захід, проведений з порушенням карантинних вимог

Поліція оштрафувала міського голову Самбора та керівника відділу освіти за порушення умов карантину.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Львівській області.

Під час перевірки співробітники Самбірського відділу поліції встановили, що захід відбувся 14 липня у місті Самборі. Присутні зібралися у закритому приміщенні без масок, не дотримувалися соціальної дистанції та інших карантинних обмежень.

На організатора заходу — керівника відділу освіти Самбірської міської ради та голову міськради поліцейські склали протоколи про адміністративне правопорушення, передбачене ст.44−3 (порушення правил щодо карантину людей) КУпАП.

Мер Самбора Юрій Гамара спільно з керівником міського осередку освіти Любов’ю Войтко організували урочисте відкриття нового приміщення управління освіти, де були присутні більше тридцяти людей. Ні про яку дистанції і захисних масках і мови не йшло. Більш того, на відкриття запросили священика, щоб той охрестив нове приміщення.

На сторінці Самбірської міської ради, у Facebook, з’явилася публікація, до якого прикріпили безліч знімків з урочистого відкриття. Звичайно ж, правоохоронців збентежив той факт, що в одному приміщенні знаходилося більше 30 осіб без дотримання карантинних вимог.

У поліції повідомили, що на організаторів заходу вже був складений адміністративний протокол згідно ст. 44-3 (порушення правил щодо карантину людей) КУпАП. Тепер порушникам доведеться сплатити штраф у розмірі від 34 тисяч гривень.