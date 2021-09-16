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    Китай повністю вакцинував проти коронавірусу понад мільярд людей

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    Загалом&nbsp;жителям Китаю зробили 2,16 млрд щеплень від Covid-19 - Китай повністю вакцинував проти коронавірусу понад мільярд людей
    Загалом жителям Китаю зробили 2,16 млрд щеплень від Covid-19
    фото: Abomus.co.il

    За темпами вакцинації Китай обійшов ЄС та США

    У Китаї вже понад 1 млрд людей пройшли повний курс вакцинації від Covid-19, це становить близько 70% всього населення країни. Про це пише Bloomberg.

    Представник Національної комісії охорони здоров'я Мі Фен повідомив, що станом на 15 вересня жителям країни зробили в цілому 2,16 млрд щеплень, а кількість повністю вакцинованих – 1,01 млрд осіб.

    За даними агентства, понад 97% дорослого населення Пекіна пройшли повну вакцинацію від Covid-19, в Тяньцзіні 80% жителів старше 12 років, а в Шанхаї та провінції Чжецзян цей показник наближається до 80%.

    Відзначається, що 10 місяців тому Китай схвалив для екстреного застосування першу вакцину від коронавірусу державної компанії Sinopharm і почав найбільшу кампанію імунізації в історії. Також громадян старше 12 років щеплюють ще шістьма вакцинами.

    За даними видання, за темпами вакцинації Китай обійшов ЄС та США.

    Нагадаємо, кількість повністю вакцинованих українців перевищила п'ять мільйонів.

    Зазначимо, Covid-19 наступає: за добу 15 вересня в Україні виявили майже шість тисяч інфікованих.

    До слова, глава МОЗ Віктор Ляшко пояснив, чому різко зросла кількість випадків Covid-19.

    Також МОЗ назвав області-претенденти на потрапляння в «червону» зону.

    Крім того, в Академії наук прогнозують понад п’ять тисяч нових випадків зараження вірусом в Україні.

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    Теги: Китай статистика щеплення вакцинація коронавірус
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    Китай повністю вакцинував проти коронавірусу понад мільярд людей