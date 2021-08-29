Минулої доби в Україні від коронавірусу вакцинували майже 90 тисяч людей

Щеплення проводилось 693 мобільними бригадами з імунізації, 1941 пунктом щеплення та 377 центрами вакцинації населення

За минулу добу в Україні вакциновано проти коронавірусу ще 87,5 тисячі людей. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

«87567 людей вакциновано проти Covid-19 за минулу добу 28 серпня 2021 року. Одну дозу отримали 29772 людини, повністю імунізовані – 57795 людей», – йдеться у повідомленні.

Протягом доби працювали:

693 мобільні бригади;

1941 пункт щеплення;

377 центрів вакцинації.

За інформацією МОЗ, в Україні від початку вакцинальної кампанії щеплено 5295407 людей, з них повністю імунізовані та отримали дві дози 3594758 людей (двоє з них отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 8890163 щеплення.

Старт вакцинації проти Covid-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року.

Як повідомлялося, за минулу добу в Україні проти коронавірусної хвороби вакцинували 166551 людину. Протягом дня працювали 1023 мобільні бригади, 2934 пункти щеплення та 340 центрів вакцинації.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксовано 1906 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 134, медпрацівників – 40. Також за минулу добу госпіталізовано – 772 особи, летальних випадків – 34, одужало – 685 осіб.