  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус
    Здоров'я

    Минулої доби в Україні від коронавірусу вакцинували майже 90 тисяч людей

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Минулої доби повністю імунізовано 57795 людей - Минулої доби в Україні від коронавірусу вакцинували майже 90 тисяч людей

    Минулої доби повністю імунізовано 57795 людей

    Фото з відкритих джерел

    Щеплення проводилось 693 мобільними бригадами з імунізації, 1941 пунктом щеплення та 377 центрами вакцинації населення

    За минулу добу в Україні вакциновано проти коронавірусу ще 87,5 тисячі людей. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

    «87567 людей вакциновано проти Covid-19 за минулу добу 28 серпня 2021 року. Одну дозу отримали 29772 людини, повністю імунізовані – 57795 людей», – йдеться у повідомленні.

    Протягом доби працювали:

    • 693 мобільні бригади;
    • 1941 пункт щеплення;
    • 377 центрів вакцинації.

    За інформацією МОЗ, в Україні від початку вакцинальної кампанії щеплено 5295407 людей, з них повністю імунізовані та отримали дві дози 3594758 людей (двоє з них отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 8890163 щеплення.

    240883060_1933732643456498_1704909741533658671_n

    Старт вакцинації проти Covid-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року.

    Як повідомлялося, за минулу добу в Україні проти коронавірусної хвороби вакцинували 166551 людину. Протягом дня працювали 1023 мобільні бригади, 2934 пункти щеплення та 340 центрів вакцинації.

    Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксовано 1906 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 134, медпрацівників – 40. Також за минулу добу госпіталізовано – 772 особи, летальних випадків – 34, одужало – 685 осіб.

    Читайте також: Якою вакциною українці щеплюються найчастіше: МОЗ склав рейтинг
    Теги: українці хвороби щеплення населення коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Минулої доби в Україні від коронавірусу вакцинували майже 90 тисяч людей