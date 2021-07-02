Польща уточнила терміни перепродажу Україні вакцини AstraZeneca

Україна планує отримати від Польщі 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca

Польща планує поставити 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca в Україну у третьому кварталі цього року. Затримка з передачею викликана нерегулярними поставками цієї вакцини до Польщі. Про це повідомили в МОЗ Польщі у відповідь на запит «Укрінформу».

«Польща не відмовилася від перепродажу (вакцини в Україну – ред.), домовленість залишається актуальною. Відкладення терміну підписання угоди виникає через нерегулярні поставки вакцини до Польщі. Підписання угоди і передача вакцини планується у третьому кварталі цього року», – повідомили у МОЗ Польщі.

У квітні міністерство інформувало, що поставки вакцини з Польщі в Україну може бути здійснено у травні-червні. При цьому, у міністерстві зазначали, що термін поставок залежатиме від динаміки поставок AstraZeneca (а також посередньо і вакцини інших виробників) до Польщі.

Станом на 2 липня у Польщі виконано вже майже 30 млн щеплень, повністю вакцинованими є понад 13,5 млн осіб. До Польщі доставлено вже більше 38 млн доз вакцини різних виробників.

Як раніше повідомлялося, Україна найближчим часом має отримати від США два мільйони доз вакцини від Covid-19 виробництва компанії Moderna. Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко зазначив, що поставка має відбутися в рамках механізму Covax. Надходження вакцин Ляшко очікує вже в липні.

Також у МОЗ повідомили, коли Pfizer з'явиться у центрах масової вакцинації.