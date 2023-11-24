Кабмін скасував карантин, введений через Covid-19

В Україні початок поширення Covid-19 було зафіксовано у березні 2020 року

Кабінет міністрів скасував заходи з охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки, спрямовані на запобігання поширенню Covid-19. Таке рішення було ухвалено у зв'язку з завершенням карантину. Про це за підсумками засідання уряду повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Зокрема, визнано такими, що втратили чинність, розпорядження КМУ від 23.03.2020 № 337 «Про заходи з охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки, спрямовані на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби Covid-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»; від 23.03.2020 № 339 «Про заходи із забезпечення публічної безпеки і порядку, спрямовані на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби Covid-19, спричиненої коронавірусом Sars-CoV-2» та ряд інших актів КМУ.

Як зазначається, рішення було ухвалене у звʼязку із завершенням карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України Covid-19.

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В Україні початок поширення Covid-19 було зафіксовано 3 березня 2020 року, коли підтвердився перший випадок хвороби в Чернівецькій області. З 12 березня 2020 року влада запровадила карантин. Тоді було закрито навчальні й торговельні заклади, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків.

Карантин продовжували кілька разів з того часу до 2023 року, при цьому вносячи певні зміни та послаблення обмежень.

Всесвітня організація охорони здоров’я 5 травня скасувала статус пандемії Covid-19.