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Чому сімейні лікарі не ходять на виклик і скільки послуга коштує у приватних клініках

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Чому сімейні лікарі не ходять на виклик і скільки послуга коштує у приватних клініках
Приватні медзаклади пропонують навіть виклик «швидкої», яка приїздить на будь-які випадки
фото з відкритих джерел

У НСЗУ стверджують, що сімейні лікарі не зобов'язані ходити по домівках своїх пацієнтів

Коли в Україні після 2018 року з’явилися сімейні лікарі, вони практично не виїжджають до пацієнтів додому. Автори медреформи натомість запровадили можливість телефонувати чи писати своєму лікарю цілодобово, йдеться у статті «Главкома» «Лікаря викликали? Платіть гроші!».

Однак все вийшло не так, як планувалося – у лікарнях повно скарг на те, що сімейні лікарні не лише не ходять до пацієнтів, а й навіть не беруть слухавку і не відповідають у месенджерах. Нерідко до них неможливо записатися на прийом, а чекати черги доводиться місяцями.

Чому сімейні лікарі не ходять на виклик і скільки послуга коштує у приватних клініках фото 1

«Лікар може виїхати до пацієнта додому, але не зобов’язаний це робити лише тому, що пацієнту далеко їхати чи він не має коштів на проїзд. Крім того, лікар може надати консультацію телефоном чи за допомогою відеозв’язку. Знову ж таки, якщо він сам вирішить, що це доцільно», – роз’яснили у НСЗУ.

Щодо виклику сімейного лікаря додому, то відповідно до наказу Мінохорони здоров’я № 504 від 19 березня 2018 року така можливість взагалі не передбачена. Зокрема, там зазначається, що первинна медична допомога надається під час особистого прийому пацієнта в медичному закладі.

В амбулаторіях сімейної медицини підкреслили, що лікарі можуть відвідати своїх пацієнтів у крайньому випадку, але ступінь «крайності» кожен з них визначає індивідуально. Для виклику сімейного лікаря потрібно зателефонувати в амбулаторію і залишити заявку, яку зареєструють лише після того, як отримають детальне обґрунтування потреби у медичній допомозі.

Ті українці, хто не бажає чекати в черзі у лікарнях, можуть звернутися до приватних клінік, хоча така можливість є здебільшого у великих містах. Але не кожна клініка надає таку послугу – виїзд лікаря, а деякі приватні медзаклади пропонують відразу викликати швидку допомогу. На відміну від державної «швидкої» вона виїздить на будь-які випадки.

Чому сімейні лікарі не ходять на виклик і скільки послуга коштує у приватних клініках фото 2

Що стосується вартості послуги, то, наприклад, в клініці «Оберіг» виїзд коштує 4665 грн (до послуги входить огляд, кардіограма, забір аналізів, надання першої допомоги). У «Медікомі», де виклик невідкладної допомоги коштує 4700 грн, навіть уточнюють, що за ці гроші медперсонал «швидкої» пробуде з вами півтори години.

В «Оксфорд Медікал», де є можливість викликати додому терапевта, попросять викласти 2300 грн, у «Добробуті» – 2120 грн. Дещо дешевше у клініці «Віва» – 1990 грн, а найдешевший виїзд лікаря у «Юніверсумі» – 1300 грн.

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Теги: Міністерство охорони здоров'я гроші лікар українці медична реформа послуги НСЗУ

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Здоров'я

Чому сімейні лікарі не ходять на виклик і скільки послуга коштує у приватних клініках
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