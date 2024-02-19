Вчені виявили ряд побічних наслідків вакцин проти коронавірусу

За останні три роки у світі було введено понад 13,5 млн доз вакцин проти коронавірусу

Дослідження виявило зв’язок між вакцинами проти коронавірусу та деякими хворобами

Вакцини проти коронавірусної інфекції пов’язані з невеликим збільшенням неврологічних та серцево-судинних захворювань, а також захворювань крові. Про це йдеться у найбільшому глобальному дослідженні безпеки вакцин, пише Bloomberg.

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З'ясувалось, що у тих, хто отримав щеплення мРНК-вакцинами компаній Pfizer Inc., BioNTech SE та Moderna Inc., частіше виявляли міокардит. А в тих, хто щепився вакциною AstraZeneca Plc, зафіксований підвищений ризик утворення тромбів у мозку.

Міокардит, або запалення серцевого м'яза, постійно виявлявся після першої, другої та третьої дози мРНК-вакцини, як показало дослідження. Зокрема це спостерігалося після введення другої дози вакцини Moderna. Перша і четверта дози тієї ж вакцини також були пов'язані зі збільшенням перикардиту (запалення перикарда, або зовнішньої оболонки серця).

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Вірусно-векторні вакцини також пов'язували з підвищеним ризиком розвитку синдрому Гійєна-Барре, неврологічного розладу, при якому імунна система помилково атакує периферичну нервову систему.

Зазначається, що за останні три роки у світі було введено понад 13,5 млрд доз вакцин проти Covid, що врятувало понад мільйон життів лише в Європі. Однак є невелика частина людей, яка постраждала від вакцин, що викликало дебати про їхню користь та шкоду.

Під час дослідження було виявлено 13 медичних станів, які дослідники вважали «несприятливими побічними явищами, що становлять особливий інтерес». Їх обрали серед 99 млн вакцинованих осіб у восьми країнах.

Які побічні дії виявили дослідники

Дослідники виявили статистично значуще збільшення випадків синдрому Гійєна-Барре протягом 42 днів після першого щеплення розробленою в Оксфорді вакциною ChAdOx1 або Vaxzevria, чого не спостерігалося при застосуванні мРНК-вакцини.

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Vaxzevria пов'язували з триразовим збільшенням тромбозу церебральних венозних синусів, типу згустків крові в мозку. Невеликий ризик призвів до відкликання або обмеження використання вакцини в Данії та багатьох інших країнах. Міокардит також був пов'язаний з третьою дозою Vaxzevria у деяких, але не у всіх досліджуваних групах населення.

Дослідження показало: після введення вірусно-векторних вакцин є ймовірний ризик поперечного мієліту – запалення спинного мозку. Після введення як вірусно-векторних, так і мРНК-вакцин є ризик гострого розсіяного енцефаломієліту – запалення і набряк головного і спинного мозку.

Було зафіксовано сім випадків гострого розсіяного енцефаломієліту після вакцинації вакциною Pfizer-BioNTech, тоді як очікувалося лише два випадки.

Непереносимість фізичних навантажень, надмірна втома, оніміння та «туман у голові» були одними з найпоширеніших симптомів, виявлених у понад 240 дорослих із хронічним поствакцинальним синдромом в окремому дослідженні, проведеному Єльською школою медицини. Причина синдрому поки що невідома, для нього не існує діагностичних тестів або перевірених засобів лікування.

Нагадаємо, Кабінет міністрів скасував заходи з охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки, спрямовані на запобігання поширенню Covid-19. Таке рішення було ухвалено у зв'язку з завершенням карантину.

В Україні початок поширення Covid-19 було зафіксовано 3 березня 2020 року, коли підтвердився перший випадок хвороби в Чернівецькій області. З 12 березня 2020 року влада запровадила карантин. Тоді було закрито навчальні й торговельні заклади, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків.