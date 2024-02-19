Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Вчені виявили ряд побічних наслідків вакцин проти коронавірусу

Христина Петренко
glavcom.ua
Вчені виявили ряд побічних наслідків вакцин проти коронавірусу
За останні три роки у світі було введено понад 13,5 млн доз вакцин проти коронавірусу
фото ілюстративне

Дослідження виявило зв’язок між вакцинами проти коронавірусу та деякими хворобами

Вакцини проти коронавірусної інфекції пов’язані з невеликим збільшенням неврологічних та серцево-судинних захворювань, а також захворювань крові. Про це йдеться у найбільшому глобальному дослідженні безпеки вакцин, пише Bloomberg.

З'ясувалось, що у тих, хто отримав щеплення мРНК-вакцинами компаній Pfizer Inc., BioNTech SE та Moderna Inc., частіше виявляли міокардит. А в тих, хто щепився вакциною AstraZeneca Plc, зафіксований підвищений ризик утворення тромбів у мозку. 

Міокардит, або запалення серцевого м'яза, постійно виявлявся після першої, другої та третьої дози мРНК-вакцини, як показало дослідження. Зокрема це спостерігалося після введення другої дози вакцини Moderna. Перша і четверта дози тієї ж вакцини також були пов'язані зі збільшенням перикардиту (запалення перикарда, або зовнішньої оболонки серця).

Вірусно-векторні вакцини також пов'язували з підвищеним ризиком розвитку синдрому Гійєна-Барре, неврологічного розладу, при якому імунна система помилково атакує периферичну нервову систему.

Зазначається, що за останні три роки у світі було введено понад 13,5 млрд доз вакцин проти Covid, що врятувало понад мільйон життів лише в Європі. Однак є невелика частина людей, яка постраждала від вакцин, що викликало дебати про їхню користь та шкоду.

Під час дослідження було виявлено 13 медичних станів, які дослідники вважали «несприятливими побічними явищами, що становлять особливий інтерес». Їх обрали серед 99 млн вакцинованих осіб у восьми країнах.

Які побічні дії виявили дослідники

Дослідники виявили статистично значуще збільшення випадків синдрому Гійєна-Барре протягом 42 днів після першого щеплення розробленою в Оксфорді вакциною ChAdOx1 або Vaxzevria, чого не спостерігалося при застосуванні мРНК-вакцини. 

Vaxzevria пов'язували з триразовим збільшенням тромбозу церебральних венозних синусів, типу згустків крові в мозку. Невеликий ризик призвів до відкликання або обмеження використання вакцини в Данії та багатьох інших країнах. Міокардит також був пов'язаний з третьою дозою Vaxzevria у деяких, але не у всіх досліджуваних групах населення.

Дослідження показало: після введення вірусно-векторних вакцин є ймовірний ризик поперечного мієліту – запалення спинного мозку. Після введення як вірусно-векторних, так і мРНК-вакцин є ризик гострого розсіяного енцефаломієліту – запалення і набряк головного і спинного мозку.

Було зафіксовано сім випадків гострого розсіяного енцефаломієліту після вакцинації вакциною Pfizer-BioNTech, тоді як очікувалося лише два випадки.

Непереносимість фізичних навантажень, надмірна втома, оніміння та «туман у голові» були одними з найпоширеніших симптомів, виявлених у понад 240 дорослих із хронічним поствакцинальним синдромом в окремому дослідженні, проведеному Єльською школою медицини. Причина синдрому поки що невідома, для нього не існує діагностичних тестів або перевірених засобів лікування.

Нагадаємо, Кабінет міністрів скасував заходи з охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки, спрямовані на запобігання поширенню Covid-19. Таке рішення було ухвалено у зв'язку з завершенням карантину

В Україні початок поширення Covid-19 було зафіксовано 3 березня 2020 року, коли підтвердився перший випадок хвороби в Чернівецькій області. З 12 березня 2020 року влада запровадила карантин. Тоді було закрито навчальні й торговельні заклади, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків.

Читайте також: Новий штам коронавірусу «Дженні»: скільки хворих зафіксовано в Україні
Теги: карантин щеплення університет влада дебати населення обмеження

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді
Верховний комісар ООН стурбований тим, що війну в Україні забувають
25 сiчня, 07:35
У 2022 Семенченко став начальником Департаменту захисту національної державності СБУ
Зеленський звільнив начальника Департаменту захисту національної державності СБУ
31 сiчня, 20:07
Із 20 січня споживачі скаржаться на відсутність продуктів у супермаркетах
В одному з найбільших міст Росії із магазинів зникають продукти
27 сiчня, 01:15
ЄС має змінювати політику щодо народжуваності
Рівень народжуваності в ЄС: видання EUobserver зробило песимістичний прогноз
29 сiчня, 15:47
Російський політтехнолог українського походження Володимир Сергієнко
Помічник депутата Бундестагу залишає посаду після розслідувань про його зв’язки з ФСБ
4 лютого, 02:31
Як змінилася вартість апельсинів, мандаринів і бананів у супермаркетах
Як змінилася вартість апельсинів, мандаринів і бананів у супермаркетах
10 лютого, 05:00
Протягом доби відбулось 87 бойових зіткнень
Кількість зіткнень зросла: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті
10 лютого, 19:22
Такі дії відбуваються у рамках зусиль із розриву зв'язків між РФ та іноземними та міжнародними неурядовими організаціями перед «виборами» президента
Держдума РФ розглядає проєкт, який сприятиме перемозі Путіна на виборах – ISW
13 лютого, 09:54
Танкери, пов’язані з торгівлею російською нафтою, зупинилися після санкцій США
«Тіньовий флот» Путіна йде на дно: десятки нафтових танкерів зупинили роботу після санкцій США
14 лютого, 10:20

Соціум

Вбивство російського пілота в Іспанії: з'явилося перше відео з місця події
Вбивство російського пілота в Іспанії: з'явилося перше відео з місця події
Один із американських штатів будує військовий табір для захисту кордону
Один із американських штатів будує військовий табір для захисту кордону
Вчені виявили ряд побічних наслідків вакцин проти коронавірусу
Вчені виявили ряд побічних наслідків вакцин проти коронавірусу
Вибухи у Нижньому Новгороді РФ: з'явилися перші кадри (відео)
Вибухи у Нижньому Новгороді РФ: з'явилися перші кадри (відео)
Британська розвідка повідомила, як Путін використав Кіркорова
Британська розвідка повідомила, як Путін використав Кіркорова
Тимчасовий прихисток для українців: Велика Британія ухвалила нове рішення
Тимчасовий прихисток для українців: Велика Британія ухвалила нове рішення

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
31K
Росія почала наступ на трьох напрямках одночасно: аналіз ISW
26K
Японія зробила заяву щодо підтримки України
21K
Кум Медведчука – священник Московської церкви на Закарпатті підбурює прихожан проти мобілізації
18K
Британська розвідка повідомила, як Путін використав Кіркорова
15K
Більше не до ТЦК? Соратник Зеленського пояснив, кому треба передати питання мобілізації
11K
У світі може з'явитися ще одна нафтовидобувна країна

Новини

Постачання боєприпасів в Україну. Ключовий імпортер повідомив гарні новини (фото)
Сьогодні, 15:25
Місцями мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 19 лютого
Сьогодні, 06:10
День Державного Герба. Які свята відзначаємо 19 лютого
Сьогодні, 00:00
Дощ та мокрий сніг: якою буде погода 18 лютого
Вчора, 04:45
Всесвітній день китів. Які свята відзначаємо 18 лютого
Вчора, 00:20
«Правки Лозового». Члени Української ради бізнесу звернулися до влади
17 лютого, 12:30

Прес-релізи

Bloomberg Philanthropies оголосили про підтримку Києва у сфері цифровізації
Bloomberg Philanthropies оголосили про підтримку Києва у сфері цифровізації
16 лютого, 17:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua