МОЗ заборонив використовувати в Україні 35 лікарських засобів: деталі

В Україні є достатньо аналогів препаратів, які потрапили під заборону

Україна заборонила низку медичних засобів, які виробляються за участю російських компаній

Комісія Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) України з припинення дії реєстраційного посвідчення визначила перелік із 35 лікарських засобів, які підлягають тимчасовій забороні застосування, оскільки виробляються за участі суб'єкта господарювання, розташованого на території Росії, повідомляє пресслужба міністерства.

Йдеться про 35 медпрепаратів, заявником яких є компанія ВАТ Гедеон Ріхтер з Угорщини.

У міністерстві додали, що в Україні є достатньо аналогів цих препаратів, тож громадяни будуть забезпечені необхідними лікарськими засобами.

«Ми маємо тиснути на ворога за всіма фронтами. Неприпустимо спонсорувати тероризм та продовжувати купляти ліки, фінансуючи тим самим країну-агресора, яка витрачає ці кошти на ракети й дрони-камікадзе, що летять на нашу землю. При цьому український ринок медикаментів має достатньо аналогів лікарських засобів, ліцензії на які ми відкликаємо. Тож пацієнти матимуть доступ до необхідного лікування», – зазначив перший заступник міністра Олександр Комаріда.

Заступник міністра також додав, що критерії, відповідно до яких ухвалюються рішення про відкликання ліцензій, є максимально прозорими та рівними. Крім того, щоб забезпечити об'єктивність, МОЗ готове обговорити їх з усіма зацікавленими сторонами.

Серед тимчасово заборонених лікарських засобів такі препарати як: Нормодипін, Калумід, Стугерон, Гропринозин, Синглон, Диротон тощо. З повним переліком та їх доступними аналогами можна ознайомитись за посиланням.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Кабінет міністрів вводить обмеження цін на деякі лікарські засоби, які купують за бюджетні кошти. Ціни обмежено на ліки, які зареєстровані в Україні, та включені до Національного переліку лікарських засобів. Також обов'язковою умовою є висновок уповноваженого органу з рекомендаціями щодо включення лікарського засобу до Національного переліку.