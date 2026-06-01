Лікар назвав перший симптом варикозу, який більшість людей ігнорує

Хірург: «Люди перший симптом варикозу часто пов'язують з тим, що вони втомилися…»

Першою ознакою розвитку варикозної хвороби часто стає синдром «важких ніг», який люди помилково списують на втому. Про це в інтерв'ю «Главкому» повідомив судинний хірург Владислав Горбовець.

Лікар наголосив, що ігнорування ранніх проявів хвороби може призвести до небезпечних для життя ускладнень.

За словами фахівця, на початкових етапах варикоз заявляє про себе косметичними дефектами та дискомфортом, який люди схильні недооцінювати.

«Люди це часто пов'язують з тим, що вони втомилися, що, може, я завтра відпочину, то все пройде. Найперші симптоми – це можуть бути косметичні дефекти – судинні зірочки, варикозні вени (вузли), синці тощо», – зазначає Владислав Горбовець.

Хірург додав, що жінки зазвичай ставляться до стану своїх ніг скрупульозніше й приходять на прийом на ранніх стадіях. Чоловіки також звертаються по допомогу, але переважно вже тоді, коли хвороба починає прогресувати.

Якщо вчасно не розпочати лікування, варикозна хвороба неминуче переходить у важкі хронічні форми. На пацієнта чекають трофічні зміни шкіри та поява виразок, які вкрай важко гояться. Проте головна небезпека полягає у виникненні тромбофлебіту – запалення судинної стінки через утворення згустку крові.

«Тромбофлебіт – це вже коли в розширеній варикозній вені завдяки порушенню венозної стінки та порушенню венозного кровообігу виникає згорток крові. Він провокує запалення венозної стінки та оточуючих тканин – це називається тромбофлебітом, небезпека якого полягає в тому, що він може розповсюджуватися в напрямку глибоких вен і бути причиною розвитку тромбоемболії – це коли тромб відірвався від місця утворення та перемістився з кровотоком і закупорив кровоносну судину», – повідомив судинний хірург Владислав Горбовець.

Тромбоемболія легеневої артерії є смертельно небезпечним станом, який вимагає негайної реанімації. Саме тому судинні хірурги закликають не чекати критичних проявів і звертатися за консультацією за перших ознак важкості в ногах чи появи судинних «зірочок».

Зауважимо, українська технологія зварювання живих тканин, створена на основі розробок Інституту Патона, демонструє результати, які навіть перевищують ефективність лазерних технологій. Вона дозволяє зменшувати крововтрату, скорочувати тривалість операцій та швидше відновлювати пацієнтів. Українська технологія ендовенозного електрозварювання вен демонструє 100% успішність закриття вен протягом останніх восьми років спостережень. Судинний хірург-флеболог Владислав Горбовець адаптував цю технологію для лікування варикозної хвороби, перші масштабні випробування якої відбувалися ще у зоні АТО.

