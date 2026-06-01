Новий препарат знищив пухлини у частини хворих на рак – The Guardian

glavcom.ua
Результати лікарі назвали «безпрецедентними»
Ліки повністю знищили пухлини у 15 зі 102 пацієнтів

Ін'єкційна терапія «амівантамаб» подіяла у понад 40% пацієнтів із запущеним раком голови та шиї, яким уже не допомагали ні хіміотерапія, ні імунотерапія. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Як працює «потрійний удар»

Препарат розробила компанія Johnson & Johnson. На відміну від класичної хіміотерапії, «амівантамаб» діє відразу у трьох напрямках. Він блокує білок EGFR, який змушує пухлину рости, перекриває шлях MET, через який ракові клітини «тікають» від лікування, та одночасно активує імунну систему хворого на атаку пухлини.

Препарат вводиться підшкірною ін'єкцією, а не крапельницею, як це зазвичай буває у протипухлинному лікуванні. Це робить терапію швидшою і зручнішою для пацієнтів. Побічні ефекти у клінічному дослідженні виявилися переважно легкими та помірними – менш ніж 10% учасників були змушені припинити терапію через них.

Результати, які лікарі назвали «безпрецедентними»

У дослідженні взяли участь 102 хворі з раком голови та шиї – шостим за поширеністю онкозахворюванням у світі. Усі учасники мали запущену стадію хвороби та не реагували ні на хіміотерапію, ні на імунотерапію – тобто стандартні протоколи їм уже не допомагали.

Після курсу «амівантамаба»:

  • у 15 пацієнтів пухлини зникли повністю;
  • ще у 28 розміри пухлин значно зменшилися;
  • загалом препарат подіяв у понад 40% «безнадійних» хворих.

Дослідники описали такі результати як «безпрецедентні» для пацієнтів цієї категорії. Зазвичай шанси таких хворих на ремісію близькі до нуля. Випробування проходило в 11 країнах, повні результати представлять на щорічному конгресі Американського товариства клінічної онкології (ASCO) у Чикаго.

Препарат уже на ринку, але потенціал відкривається лише зараз

«Амівантамаб» – не цілком новий: його ще у 2021 році схвалили у США та Євросоюзі для лікування одного з підвидів раку легень. Однак повний терапевтичний потенціал ліків учені відкривають для себе тільки зараз.

Зараз триває близько 60 клінічних випробувань препарату на різних видах онкозахворювань – зокрема при колоректальному раку, раку мозку та шлунка. Якщо результати, аналогічні нинішнім, підтвердяться у наступних дослідженнях, «амівантамаб» може стати одним із найуніверсальніших протиракових препаратів десятиліття.

На цьому ж конгресі ASCO – ще один прорив

Сенсація з «амівантамабом» – не єдина, яку лікарі везуть до Чикаго. На тому ж конгресі представлять результати випробувань щоденної таблетки «дараксонрасіб» проти раку підшлункової залози – найсмертельнішого онкозахворювання у світі. У дослідженні взяли участь 500 пацієнтів з метастатичною формою хвороби. Препарат вдвічі продовжив їм життя: пацієнти, які приймали таблетку, жили в середньому 13,2 місяця проти 6,6 у тих, кому давали хіміотерапію.

«Маючи 16 років практики з раком підшлункової, я буквально розплакалася у клініці. Це неймовірно важливе дослідження для наших пацієнтів», – зізналася в розмові з The Guardian Рачна Шрофф, керівниця онкологічного напряму Центру вивчення раку при Університеті Аризони. Колеги назвали препарат «грандслемом» і «зміною всього ландшафту лікування».

Нагадаємо, торік на «Главкомі» вже виходив матеріал про створення вакцини проти раку підшлункової залози – у доклінічних випробуваннях у половини піддослідних тварин з аденокарциномою хвороба зникла за кілька місяців без сліду.

Раніше «Главком» розповідав і про перші тести таблеток від раку на людях – препарат, який атакує білок PCNA, що відповідає за ріст і відновлення пухлинних клітин.

