Український лікар заявив про 100% успішність нової вітчизняної технології лікування варикозу вен

Судинний хірург Владислав Горбовець адаптував відкриту в Інституті Патона з електрозварюванням металів технологію зварювання живих тканин для лікування варикозної хвороби

Українська технологія зварювання живих тканин, створена на основі розробок Інституту Патона, демонструє результати, які навіть перевищують ефективність лазерних технологій. Вона дозволяє зменшувати крововтрату, скорочувати тривалість операцій та швидше відновлювати пацієнтів. Українська технологія ендовенозного електрозварювання вен демонструє 100% успішність закриття вен протягом останніх восьми років спостережень. Про це в інтерв'ю «Главкому» повідомив судинний хірург Владислав Горбовець.

Владислав Горбовець адаптував відкриту в Інституті Патона з електрозварюванням металів технологію зварювання живих тканин для лікування варикозної хвороби. Перші масштабні випробування української інновації відбувалися ще у зоні АТО.

Як повідомив Владислав Горбовець, використовуючи апарат зварювання живих тканин, вдалося отримати вдосконалений алгоритм керування операцією порівняно з лазером: «Ми маємо кращі результати: у нас вена закривається в 100% випадків. При лазерній коагуляції, наприклад, вона може бути закрита в 90-92% випадків, а 100% ніколи не буває. У нас 100% успішних результатів абляції протягом останніх восьми років, про що ми робимо публікації, як у нас в країні, так і поза її межами, в тому числі, у провідних європейських журналах».

Владислав Горбовець повідомив також, що українська технологія має вищий рівень безпеки. «А це значить, що ми маємо мінімальну кількість ускладнень в порівнянні з лазерною коагуляцією. Крім того, апаратура, інструментарії і всі розхідні матеріали вироблені в Україні… Нам не потрібен в цьому сенсі «флебологічний Рамштайн», щоб нам десь хтось щось привозив. А це значить, що собівартість цієї операції нижча, ніж виконання лазерної коагуляції», – підкреслив Владислав Горбовець.

За його даними, «… внаслідок того, що при зварюванні вени лазером алгоритм керування процесом під час операції недосконалий, тому вена може бути заварена неповністю. Тому вена може відновити свій просвіт, отже, відновити захворювання через цю реканалізацію. Наш метод електрозварювання вен не має таких наслідків як реканалізація. Отже, ризик рецидиву практично відсутній».

Крім того, після лазерної коагуляції у більшості випадків буває біль. «Перевага нашої методики в тому, що ми зафіксували набагато нижчий рівень післяопераційного болю, який навіть не вимагає знеболювальних… Такий показник, як післяопераційний біль, вимірюється за цифровою рейтинговою шкалою від 0 до 10. Нуль – це болю нема, 10 – це біль нестерпний. У переважної більшості наших пацієнтів оцінка післяопераційного болю 0, або до 3 балів – це біль помірний».

І що важливо, прилад не створений суто для закриття вен і лікування варикозної хвороби, як лазерний апарат. Він застосовується під час будь-якого хірургічного втручання: чи то хірургія, чи гінекологія, чи травматологія, нейрохірургія, онкологія і навіть офтальмологія. Український прилад застосовується у всіх галузях хірургії для роз'єднання, поєднання тканин та зупинки кровотеч. І таким чином, маючи такий апарат в операційній, можна виконувати будь-які хірургічні втручання.

Практично винахід українського хірурга став унікальною альтернативою світовим стандартам у флебології – лазерному зварюванню вен. Коли про досягнуті результати вчений запропонував повідомити європейським науковим журналам, у її ефективність спочатку не повірили. Для підтвердження результатів винахіднику довелося надсилати додаткові відео операцій, морфологічні дослідження і тільки тоді провідний профільне європейське видання «Флеболоджі» надрукувало статтю про український винахід.

