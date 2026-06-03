Головна Країна Здоров'я
search button user button menu button

Прогноз магнітних бур на 3-4 червня: якою буде сонячна активність

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Прогноз магнітних бур на 3-4 червня: якою буде сонячна активність
Активність Сонця з 3 по 4 червня 2026 року
колаж: glavcom.ua
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Магнітні бурі впливають на атмосферний тиск, через це деякі люди можуть відчувати головний біль, втому та стрес

«Главком» підготував для вас прогноз магнітних бур на наступні два дні, що базується на даних, які надає Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA. Вимірюється геомагнітна активність за шкалою від 0 до 9. Для позначення використовується планетарний К-індекс, якщо показник 5 і вище – то це сильна магнітна буря.

3 червня

У середу, 3 червня, очікується сонячна активність з К-індексом 3,7 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям.

4 червня

У четвер, 4 червня, очікується сонячна активність з К-індексом 3,7 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям.

❗️ Важливо зазначити, що прогнози магнітних бур можуть змінюватися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години. Тому рекомендуємо регулярно слідкувати за змінами, вся актуальна інформація на сьогодні нижче:

Що таке магнітна буря

Магнітна буря – явище, викликане регулярними спалахами і вибухами на Сонці, в результаті яких виділяється значна кількість сонячної енергії. Вона складається із заряджених частинок (протонів і електронів), які швидко рухаються у різних напрямках, у тому числі до Землі. Коли вони досягають магнітосфери Землі, відбувається активність, яку науковці називають магнітними бурями або сонячними бурями.

Для розрізнення магнітних бурів використовується індекс рівня потужності, відомий як К-індекси. Коливання в частинах від К-індексу 1 до К-індексу 4 вважаються незначними і часто залишаються непоміченими для жителів Землі. Будь-які магнітні бурі, які перевищують К-індекс 5, класифікуються як бурі червоного рівня, які найбільше можуть вплинути на життя людини та призвести до зниження загального самопочуття. Крім того, під час магнітних бур високого рівня, такі джерела зв'язку, як вежі стільникового зв'язку, супутники, радіочастоти та GPRS, можуть зазнати збоїв у роботі. Під час магнітних бур, які досягають К-індексу 7 або 8, можна спостерігати полярні сяйва.

Як магнітні бурі впливають на людей?

Магнітні бурі впливають на атмосферний тиск, через це деякі люди можуть відчувати головний біль, втому та стрес. Не існує спеціальних ліків від магнітних бур, але долаючи симптоми за допомогою звичайних ліків, ви зможете полегшити свій стан.

Як допомогти організму під час магнітних бур?

  • Дотримуватися режиму дня і харчування – повноцінно висипатися, їсти здорову і корисну їжу.
  • Виключити гостре, солоне, жирне, алкоголь, знизити кількість кави.
  • Пити трав’яні чаї та багато води.
  • Здійснювати прогулянки на свіжому повітрі, по можливості – вибратися за місто. Але уникати прямого попадання сонячних променів.
  • Невеликі фізичні навантаження допоможуть поліпшити стан і додадуть бадьорості.
  • Уникати конфліктів, стресових ситуацій.
  • Людям з хронічними захворюваннями рекомендується більше відпочивати, тримати під руками необхідні ліки.
  • Вранці допоможе підбадьоритися контрастний душ, а ввечері розслабитися – ванна.

Читайте також:

Теги: здоров'я самопочуття Планета Земля магнітна буря стрес Сонце

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Активность Солнца с 11 по 12 мая 2026 года
Прогноз магнитных бурь 11-12 мая: какой будет солнечная активность
11 травня, 05:05
Ілюзія контролю, яку дає їжа, триває лише кілька хвилин, після чого мозок знову потребує повторення в станах вразливості
В українців через війну з’являються небезпечні для здоров’я звички
10 травня, 17:15
Девід Аттенборо є популярним ведучим документальних фільмів про природу
100-річний британський ведучий-натураліст назвав секрети свого довголіття
12 травня, 20:33
Активність Сонця з 15 по 16 травня 2026 року
Прогноз магнітних бур на 15-16 травня: якою буде сонячна активність
15 травня, 05:00
Говард Такер був визнаний найстарішим лікарем у світі
Найстаріший лікар у світі розкрив секрети свого довголіття
21 травня, 04:11
Активність Сонця з 30 по 31 травня 2026 року
Прогноз магнітних бур на 30-31 травня: якою буде сонячна активність
30 травня, 05:00
Довголіття на 50 % залежить від способу життя
Секрети довголіття: лікарка назвала три звички, які сповільнюють старіння
27 травня, 02:05
Анатолій Федорченко на своєму городі
Тренує волейбольну команду у 86-років. Чоловік із Чернігівщини поділився секретами довголіття
27 травня, 13:32
Президент Дональд Трамп 26 травня вирушає з Національного військово-медичного центру імені Волтера Ріда до Білого дому
Білий дім не оприлюднив медичний звіт Трампа, порушивши власну традицію публічності
30 травня, 06:44

Здоров'я

Вейпінг змінює понад 3 тисячі генів: вчені з'ясували, які смаки найшкідливіші
Вейпінг змінює понад 3 тисячі генів: вчені з'ясували, які смаки найшкідливіші
Прогноз магнітних бур на 3-4 червня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 3-4 червня: якою буде сонячна активність
Лікар назвав перший симптом варикозу, який більшість людей ігнорує
Лікар назвав перший симптом варикозу, який більшість людей ігнорує
Український лікар заявив про 100% успішність нової вітчизняної технології лікування варикозу вен
Український лікар заявив про 100% успішність нової вітчизняної технології лікування варикозу вен
Прогноз магнітних бур на 1-2 червня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 1-2 червня: якою буде сонячна активність
Новий препарат знищив пухлини у частини хворих на рак – The Guardian
Новий препарат знищив пухлини у частини хворих на рак – The Guardian

Новини

Бундестаг розкритикував ультраправих за поїздку до Росії
Вчора, 13:57
«Росія вичавлює з себе останні сили». Посол Євросоюзу прокоментувала масований удар по Україні
Вчора, 11:56
«Він ніякий не диктатор». Лукашенко розсипався в компліментах Кім Чен Ину
1 червня, 14:59
Світова криза чіпів знизила попит на смартфони
1 червня, 13:48
«Ви прийдете наступного понеділка?» У центрі Стокгольма чотири роки поспіль збираються люди на підтримку України
1 червня, 12:58
Люблін зняв прапор України з будівлі ратуші: у чому причина
1 червня, 12:49

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua