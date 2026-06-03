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Вейпінг змінює понад 3 тисячі генів: вчені з'ясували, які смаки найшкідливіші

glavcom.ua
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Вейпінг змінює понад 3 тисячі генів: вчені з'ясували, які смаки найшкідливіші
Дві третини змін у роботі генів залежать не від частоти вживання вейпа, а від типу смаку та пристрою
фото ілюстративне
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Професор Бесаратіні (USC): кожен смак вейпа має унікальні властивості, що викликають різні хвороби

Регулярне вживання вейпів змінює активність понад 3 тисяч генів, пов'язаних із раком, серцевими та легеневими захворюваннями, — причому найбільшу шкоду завдають фруктові смаки та просунуті пристрої-«моди». До таких висновків дійшли дослідники Університету Південної Каліфорнії, чия робота опублікована у журналі Frontiers in Oncology. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Daily Mail.

Що дослідили

Науковці порівняли активність генів у 83 учасників – 35 вейперів, 24 курців звичайних сигарет і 24 людей, які не курять узагалі. Зразки клітин брали зі слизової щоки й аналізували за допомогою РНК-секвенування – методу, що дозволяє одночасно відстежити зміни в тисячах генів.

З'ясувалося, що у вейперів порушена активність 3 124 генів порівняно з тими, хто не курить. При цьому лише 28,8% цих змін пов'язані з тим, як часто і скільки людина вейпить. Натомість 66,6% залежать від типу смаку та пристрою.

Які смаки найнебезпечніші

Дослідження виявило чітку залежність між видом смаку й масштабом генетичних змін:

  • солодкі смаки — зміни у 2,9% уражених генів
  • м'ята та ментол — 0,9%
  • фруктові смаки — 31%
  • поєднання кількох смаків — 64,3%

Найсильніший ефект показали просунуті багаторазові пристрої-«моди» – вони дають потужнішу і стабільнішу дію на регуляцію генів, ніж стандартні одноразові вейпи.

«Кожен смак має унікальні властивості, що викликають різні біологічні ефекти. Регулятори мають враховувати це при оцінці ризиків кожного ароматизованого продукту», – заявив старший автор дослідження, професор Ахмад Бесаратіні.

Із чим пов'язані зміни

Найсильніший зв'язок виявлено з онкологічними захворюваннями – саме з ними пов'язана найбільша кількість генетичних змін. Далі йдуть ендокринні розлади, захворювання травної системи та неврологічні хвороби.

Дослідники наголошують: хронічні хвороби розвиваються десятиліттями, але зміни в активності генів – це ранні сигнали потенційної шкоди. Вейпери також демонстрували більш непередбачуваний характер змін активності генів, ніж курці звичайних сигарет.

Науковці вже розпочали наступне дослідження – аби з'ясувати, які саме хімічні речовини у вейп-рідинах відповідають за генетичні зміни. «Якщо ми їх ідентифікуємо, регулятори зможуть зобов'язати виробників зменшити або усунути ці речовини», – пояснює Бесаратіні.

Автори підкреслюють: робота не доводить, що вейпінг безпосередньо спричиняє хвороби – йдеться про ранні біологічні зміни, які можуть сигналізувати про ризики в довгостроковій перспективі.

Нагадаємо, «Главком» писав, що українські пульмонологи попереджають про небезпеку вейпів для молоді. За словами фахівців, захоплення вейпами небезпечніше, ніж звичка курити сигарети.

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Теги: здоров'я молодь Daily Mail вчені

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