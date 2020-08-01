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    Здоров'я

    На Буковині дедалі більше хворих Covid-19: за добу - майже 90 нових випадків

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    На Буковині дедалі більше хворих Covid-19 - На Буковині дедалі більше хворих Covid-19: за добу - майже 90 нових випадків
    На Буковині дедалі більше хворих Covid-19

    Загальна кількість інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 5964 особи

    На Буковині 31 липня зафіксували 89 нових випадків коронавірусу.

    Про це повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у Facebook.

    Усього впродовж останньої доби обласний лабораторний центр дослідив 428 зразків. Таким чином, загальна кількість інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 5964 особи.

    «89 випадків за добу – це найвищий показник за останні кілька тижнів. Крім того, Кіцманський район потрапив до червоної зони за рівнем поширення вірусу. Давайте зробимо так, аби районів, зафарбованих цим кольором, не ставало більше», - написав Осачук.

    Разом з тим, 91 буковинець одужав від Covid-19. Загалом уже 4521 людина поборола цю недугу.

    Раніше Кабмін опублікував нові правила адаптивного карантину, які будуть діяти до 31 серпня. Всі регіони поділено на зелену, жовту, помаранчеву і червону зони.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      69884
    • Одужали
      38752
    • Хворіють
      29439
    • Померли
      1693
    Нагадаємо,  в Україні станом на ранок 31 липня зафіксовано 1090 нових випадків коронавірусу, це на 107 випадків менше, ніж учора (1197).
    Чернівецька область хвороби коронавірус
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