На Буковині дедалі більше хворих Covid-19: за добу - майже 90 нових випадків



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На Буковині дедалі більше хворих Covid-19

Загальна кількість інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 5964 особи

На Буковині 31 липня зафіксували 89 нових випадків коронавірусу.

Про це повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у Facebook.

Усього впродовж останньої доби обласний лабораторний центр дослідив 428 зразків. Таким чином, загальна кількість інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 5964 особи.

«89 випадків за добу – це найвищий показник за останні кілька тижнів. Крім того, Кіцманський район потрапив до червоної зони за рівнем поширення вірусу. Давайте зробимо так, аби районів, зафарбованих цим кольором, не ставало більше», - написав Осачук.

Разом з тим, 91 буковинець одужав від Covid-19. Загалом уже 4521 людина поборола цю недугу.

Раніше Кабмін опублікував нові правила адаптивного карантину, які будуть діяти до 31 серпня. Всі регіони поділено на зелену, жовту, помаранчеву і червону зони.

Коронавірус в Україні

Всього 69884

Одужали 38752

Хворіють 29439

Померли 1693