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    Це було питанням часу: у мера Косова виявили коронавірус

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    Мер Косова підхопив коронавірус - Це було питанням часу: у мера Косова виявили коронавірус
    Мер Косова підхопив коронавірус

    Позитивний тест виявлено в ще одного працівника міськради

    Мер Косова (районний центр у Івано-Франківській області) Юрій Плосконос заразився коронавірусом.

    Про це він написав у фейсбуці.

    «Сталося те, що мало статися, маю підтверджений діагноз ковід. В понеділок піднялась температура, здав ПЛР-тест, сьогодні отримав позитивний результат... Підхопити вірус було тільки питанням часу. Крім мене позитивний тест ще в одного працівника міськради», - розказав міський голова Косова.

    Нагадаємо, що Плосокнос уже другий мер в Івано-Франківській області, який має Covid-19.

    Раніше цього місяця перехворів міський голова Коломиї Ігор Слюзар. Він успішно подолав хворобу і уже повернувся до роботи.

    Івано-Франківська область з початку епідемії зафіксувала 4557 випадків коронавірусної хвороби (станом на кінець липня), в тому числі за останню добу - 111.

    Раніше Кабмін опублікував нові правила адаптивного карантину, які будуть діяти до 31 серпня. Всі регіони поділено на зелену, жовту, помаранчеву і червону зони.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      69884
    • Одужали
      38752
    • Хворіють
      29439
    • Померли
      1693
    Нагадаємо,  в Україні станом на ранок 31 липня зафіксовано 1090 нових випадків коронавірусу, це на 107 випадків менше, ніж учора (1197).
    Івано-Франківщина мер хвороби вірус коронавірус
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