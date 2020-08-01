Це було питанням часу: у мера Косова виявили коронавірус



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Мер Косова підхопив коронавірус

Позитивний тест виявлено в ще одного працівника міськради

Мер Косова (районний центр у Івано-Франківській області) Юрій Плосконос заразився коронавірусом.

Про це він написав у фейсбуці.

«Сталося те, що мало статися, маю підтверджений діагноз ковід. В понеділок піднялась температура, здав ПЛР-тест, сьогодні отримав позитивний результат... Підхопити вірус було тільки питанням часу. Крім мене позитивний тест ще в одного працівника міськради», - розказав міський голова Косова.

Нагадаємо, що Плосокнос уже другий мер в Івано-Франківській області, який має Covid-19.

Раніше цього місяця перехворів міський голова Коломиї Ігор Слюзар. Він успішно подолав хворобу і уже повернувся до роботи.

Івано-Франківська область з початку епідемії зафіксувала 4557 випадків коронавірусної хвороби (станом на кінець липня), в тому числі за останню добу - 111.

Раніше Кабмін опублікував нові правила адаптивного карантину, які будуть діяти до 31 серпня. Всі регіони поділено на зелену, жовту, помаранчеву і червону зони.

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