На Буковині спалах коронавірусу зафіксували у психоневрологічному інтернаті



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На Буковині спалах коронавірусу зафіксували у психоневрологічному інтернаті

У медичному закладі підтверджено 11 хворих, ще у кількох людей підвищена температура

У Чернівецькій області зафіксували спалах коронавірусної хвороби у Нижньостанівецькому психоневрологічному інтернаті в Кіцманському районі.

Про це повідомляє місцеве видання Кіцмань.City

Як зазначає сайт з посиланням на директора департаменту соцзахисту населення Чернівецької ОДА Іларія Мінтянського, у медичному закладі підтверджено 11 хворих, ще у кількох людей підвищена температура.

«Я щодня спілкуюся з директором Нижньостанівецького психоневрологічного інтернату, він інформує про стан справ. Заклад закритий на карантин, нікого стороннього не пускають, персонал ходить в масках і захисних костюмах. Якщо у когось із підопічних, не дай Боже, погіршиться стан, є домовленість з головним лікарем Чернівецької психіатричної обласної лікарні про те, що таких пацієнтів зможуть госпіталізувати до них у підготовлене відділення», – повідомив Мінтянський.

Зазначається, що наразі у психоневрологічному інтернаті є 187 підопічних, які цілодобово проживають у закладі.

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 26 серпня за минулу добу на коронавірус захворіли 1670 людей, це на 12 людей більше, ніж учора (1 658). Одужали за добу 584 людини (вчора 346), померли – 36 (вчора 25). Загалом від початку пандемії одужали 53 454 українці, померло – 2 354 людини. Від початку пандемії захворіли 110 085 українців.

Коронавірус в Україні

Всього 110085

Хворіють 54277

Одужали 53454

Померли 2354

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