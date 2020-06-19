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    Здоров'я

    На Буковині відновився ріст захворюваності на коронавірус

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    Загалом на Буковині виявили 4211 випадків захворювання на Covid-19 - На Буковині відновився ріст захворюваності на коронавірус
    Загалом на Буковині виявили 4211 випадків захворювання на Covid-19

    За добу у Чернівецькій області зафіксовано 67 інфікованих, проти 55 випадків 17 червня

    У четвер, 18 червня, у Чернівецькій області підтвердили 67 випадків зараження коронавірусом. 

    Про це повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у Facebook

    Загалом в області від першого встановленого випадку виявили 4211 випадків захворювання на Covid-19. Нові зараження виявили під час лабораторного дослідження 591 зразка.

    Окрім того, цього дня ще 55 буковинців вилікувались від коронавірусу. 

    Зазначимо, що 17 червня у Чернівецькій області було офіційно підтверджено 55 випадків зараження коронавірусом.

    Станом на ранок 18 червня в Україні зафіксовано 829 нових випадків коронавірусу, це на 71 випадок більше, ніж 17 червня (758).  Зафіксовано 23 летальних випадки. При цьому одужали 504 пацієнти.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      34063
    • Хворіють
      17650
    • Одужали
      15447
    • Померли
      966

    Загалом за весь час пандемії захворіли 34 063 людини, одужало 15 447 людей, летальних випадків – 966.

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