На Буковині відновився ріст захворюваності на коронавірус



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Загалом на Буковині виявили 4211 випадків захворювання на Covid-19

За добу у Чернівецькій області зафіксовано 67 інфікованих, проти 55 випадків 17 червня

У четвер, 18 червня, у Чернівецькій області підтвердили 67 випадків зараження коронавірусом.

Про це повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у Facebook

Загалом в області від першого встановленого випадку виявили 4211 випадків захворювання на Covid-19. Нові зараження виявили під час лабораторного дослідження 591 зразка.

Окрім того, цього дня ще 55 буковинців вилікувались від коронавірусу.

Зазначимо, що 17 червня у Чернівецькій області було офіційно підтверджено 55 випадків зараження коронавірусом.

Станом на ранок 18 червня в Україні зафіксовано 829 нових випадків коронавірусу, це на 71 випадок більше, ніж 17 червня (758). Зафіксовано 23 летальних випадки. При цьому одужали 504 пацієнти.

Коронавірус в Україні

Всього 34063

Хворіють 17650

Одужали 15447

Померли 966

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Загалом за весь час пандемії захворіли 34 063 людини, одужало 15 447 людей, летальних випадків – 966.