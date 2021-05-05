На Буковині виявили лише 62 нових випадки коронавірусу за добу

Загалом на Буковині зафіксовано 77 492 випадків хвороби

У Чернівецькій області за добу зафіксували 62 нових випадки інфікування Covid-19, також в області одужали 433 людини. Про це на своїй сторінці у Facebook написав глава ОДА Сергій Осачук.

Так, загалом на Буковині зафіксовано 77 492 випадків хвороби. За останню добу 433 людини одужало, 63 962 — з початку пандемії. За весь час епідемії в регіоні померло 1 681 людей. За минулу добу Чернівецький обласний центр дослідив 317 ПЛР-досліджень та 48 експрес-тестів.

Більше подробиць очільник ОДА не навів.

Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 088 410 випадків коронавірусної хвороби Covid-19, з них 44 916 — летальні.

До слова, міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявляє, що російської вакцини «Спутник» від коронавірусу в Україні не буде.