На Буковині виявили лише 62 нових випадки коронавірусу за добу
Загалом на Буковині зафіксовано 77 492 випадків хвороби
Так, загалом на Буковині зафіксовано 77 492 випадків хвороби. За останню добу 433 людини одужало, 63 962 — з початку пандемії. За весь час епідемії в регіоні померло 1 681 людей. За минулу добу Чернівецький обласний центр дослідив 317 ПЛР-досліджень та 48 експрес-тестів.
Більше подробиць очільник ОДА не навів.
Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 088 410 випадків коронавірусної хвороби Covid-19, з них 44 916 — летальні.
До слова, міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявляє, що російської вакцини «Спутник» від коронавірусу в Україні не буде.
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