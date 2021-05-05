Дитину вдалося врятувати: у Миколаєві від коронавірусу померла 26-річна породілля

У Миколаєві померла породілля, у якої діагностували Covid-19

Лікарі два тижні боролися за її життя, проводили консиліуми і консультувалися з колегами з Києва, але врятувати жінку не вдалося

У Миколаївському пологовому будинку № 1 від ускладнень коронавірусу померла 26-річна породілля. Про це повідомляє видання Новости-N із посиланням на міське управління охорони здоров'я.

За даними видання, 26-річна жителька Херсонської області спостерігалась у Миколаєві за домовленістю з лікарем. Коли стало відомо, що вона захворіла на коронавірус, її госпіталізували у Миколаївський пологовий будинок № 1.

Стан жінки був важким, перебіг хвороби ускладнювався тим, що вона хворіла також на цукровий діабет.

За даними видання, лікарі два тижні боролися за її життя, проводили консиліуми і консультувалися з колегами з Києва, але врятувати жінку не вдалося. Останні два тижні вона була підключена до апарату ШВЛ.

Дитину врятувати вдалося. Начальниця управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради Ірина Шамрай повідомила Суспільному, що це дівчинка.

«Дівчинка жива. Важить 2 кг 800 г. З дитиною все нормально», – сказала вона.

Шамрай уточнила, що жінка померла 2 травня, а 3 травня провели розтин, щоб встановити причину смерті. Це була друга вагітність померлої жінки.

Нагадаємо, у Дніпрі померла 28-річна породілля, у якої діагностували коронавірус.