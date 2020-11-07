На Чернігівщині шпиталі для лікування коронавірусу можуть розгорнути у спортзалах та в’язницях

Ці об’єкти поки що в резервному списку й будуть залучені лише у разі істотного погіршення ситуації та переповнення ліжкового фонду медичних закладів – Гармаш

У разі розвитку найгіршого сценарію щодо захворюваності на коронавірус, шпиталі для лікування хворих на Covid-19 на Чернігівщині розгортатимуть на базах спортивних об’єктів та законсервованих установ виконання покарань.

Про це розповів начальник управління охорони здоров’я Чернігівської ОДА Петро Гармаш, - повідомляє Укрінформ.

«Поки що розглядаємо три об’єкти: два спортивних – це стадіони в Ніжині й Чернігові, які мають великі спортзали з можливістю розміщення 150-200 ліжок, та законсервовану колонію у Прилуках», – сказав посадовець.

За його словами, ці об’єкти поки що в резервному списку й будуть залучені лише у разі істотного погіршення ситуації та переповнення ліжкового фонду медичних закладів – і то лише за умови їх оснащення та забезпечення персоналом.

Сьогодні ж, наголосив Гармаш, ставка робиться виключно на лікарні та максимальне використання їхніх можливостей. У найближчих планах медичного керівництва – розгортання 100-ліжкового відділення на території обласної лікарні (в приміщенні колишнього госпіталю для ветеранів війни) та залучення потужностей обласного центру радіаційного захисту населення, який зараз не приймає планових хворих і теж має потенціал на розміщення 100 ліжок. У першому закладі «ковідне» відділення вже працює на одному з поверхів, має 25 ліжкомісць і 28 кисневих точок. Зараз ведуться роботи з підготовки до прийому інфікованих на ще одному поверсі.

За інформацією Гармаша, 6 листопада на Чернігівщині зафіксовано черговий антирекорд із виявлення хворих на Covid-19 – 285 осіб (до цього максимум був 20 жовтня – 254). Загалом із початку епідемії в області зареєстровано 9 787 таких випадків. Нині хворіє 4 980 людей, летальних випадків – 167. Ліжковий фонд (1 009 ліжок) заповнений на понад 45%.

Коронавірус в Україні

Всього 440188

Хворіють 236519

Одужали 195544

Померли 8125

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Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 6 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 10746 людей. Це на 1025 осіб більше, ніж у попередній день (9721).

Також відомо, що одужали 8685 людей (у попередній день 10762), а 187 – померло від ускладнень (вчора 201 людина).

Загалом від початку пандемії станом на ранок 7 листопада в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 450939 людей, одужали 204229 осіб, летальних випадків – 8312 осіб.