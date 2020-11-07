В Ізраїлі знайшли застосування використаним медичним маскам

Квітникар рекомендує вирощувати в використаних масках і прянощі, які не вимагають великої глибини ґрунту

У використаних масках можна висаджувати квіти та багато іншого

В Ізраїлі та в усьому світі зараз накопичуються мільйони використаних одноразових масок. Аграрії виявили, що в них можна вирощувати розсаду.

Про це заявив директор розплідника «Гілат» «Єврейського національного фонду» у Західному Негеві Пабло Черкаський, повідомляє 9 канал ізраїльського ТБ.

«Щоразу, змінюючи маску протягом останніх місяців, я думав, як же її можна використовувати на благо природи. Адже величезна кількість разових масок забруднюють нашу екологію, збільшуючи обсяги сміття. Я особисто вважаю, що з екологічної точки зору правильніше використовувати багаторазові маски, але потім мені спало на думку, що в використаних масках можна було б вирощувати рослини замість горщиків. Я вирішив перевірити свої здогади, наповнив маски компостом і помістив туди пророслі насіння різних порід рослин – дерев і чагарників. Й вони дали чудові парості. Розсада вийшла не гіршою, ніж у горщиках», – зазначив він.

Такі «горщики» можна ставити на піддон. У піддон рекомендується налити воду. Рівень води не повинен перевищувати 1-2 см.

Квітникар рекомендує вирощувати в використаних масках і прянощі, які не вимагають великої глибини ґрунту, такі як м’ята і базилік. Також там можна висаджувати квіти та багато іншого.

Нагадаємо, Ізраїль розпочав випробовування вакцини від коронавірусу на людях.

Як повідомлялося, фахівці Портсмутського університету (Велика Британія) закликали громадян відмовитися від одноразових масок. Заява експертів свідчить, що маски можуть бути небезпечні для здоров’я і навколишнього середовища. Викинуті маски можуть спровокувати спалах зараження коронавірусом серед збирачів сміття.

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