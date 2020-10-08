На Кіровоградщині заборонили масові заходи



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На Кіровоградщині заборонили масові заходи

Кіровоградська область займає останнє місце серед регіонів України за кількістю хворих на коронавірус

У Кіровоградській області обласна комісія ТЕБ та НС прийняла рішення про тимчасову заборону масових заходів на території області.

Про це повідомляє пресслужба Кіровоградської облдержадміністрації.

Голова ОДА Андрій Назаренко вирішив ініціювати питання про заборону масових заходів у зв'язку із загостренням епідемічної ситуації в Україні й можливим загостренням в регіоні.

«Так, ми у «зеленій» зоні і комусь може здатися, що рішення передчасне, але я вважаю, це правильний крок», – сказав він.

За його словами, тимчасова заборона вступає в силу з п'ятниці, 9 жовтня.

Кіровоградська область займає останнє місце серед регіонів України за кількістю хворих на коронавірус. Станом на четвер, 8 жовтня там підтвердили 1234 випадки, 62 з них – летальні.