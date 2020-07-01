Степанов повідомив про різке зниження захворюваності на Covid-19 серед медиків
Станом на 30 червня в Україні на коронавірус захворів 6721 медпрацівник
З початку квітня захворюваність на коронавірус серед медичних працівників в Україні скоротилася більш ніж удвічі.
Про це міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив під час онлайн-зустрічі з послами країн Великої сімки та послом делегації Євросоюзу в Україні.
«Якщо на початку квітня рівень захворюваності наших медпрацівників на Covid-19 становив 20% від загальної кількості хворих, то зараз цей показник знизився до 9%. Адже ми поступово забезпечили лікарні засобами індивідуального захисту, які на початку епідемії в Україні повністю були відсутні», - написав Степанов на своїй сторінці у Facebook.
Станом на 30 червня в Україні на коронавірус захворів 6721 медпрацівник. З них 4025 – одужали.
Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов пообіцяв підвищити медикам зарплати з вересня.
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До слова, уряд встановив суми виплат медикам, які постраждали через коронавірус.
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