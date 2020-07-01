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    Здоров'я

    Степанов повідомив про різке зниження захворюваності на Covid-19 серед медиків

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    За інформацією Максима Степанова, з початку квітня рівень захворюваності медпрацівників на Covid-19 знизився з 20% до 9% - Степанов повідомив про різке зниження захворюваності на Covid-19 серед медиків
    За інформацією Максима Степанова, з початку квітня рівень захворюваності медпрацівників на Covid-19 знизився з 20% до 9%

    Станом на 30 червня в Україні на коронавірус захворів 6721 медпрацівник

    З початку квітня захворюваність на коронавірус серед медичних працівників в Україні скоротилася більш ніж удвічі.

    Про це міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив під час онлайн-зустрічі з послами країн Великої сімки та послом делегації Євросоюзу в Україні.

    «Якщо на початку квітня рівень захворюваності наших медпрацівників на Covid-19 становив 20% від загальної кількості хворих, то зараз цей показник знизився до 9%. Адже ми поступово забезпечили лікарні засобами індивідуального захисту, які на початку епідемії в Україні повністю були відсутні», - написав Степанов на своїй сторінці у Facebook.

    Станом на 30 червня в Україні на коронавірус захворів 6721 медпрацівник. З них 4025 – одужали.

    Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов пообіцяв підвищити медикам зарплати з вересня.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      44334
    • Хворіють
      24060
    • Одужали
      19115
    • Померли
      1159

    До слова, уряд встановив суми виплат медикам, які постраждали через коронавірус.

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