Степанов повідомив про різке зниження захворюваності на Covid-19 серед медиків



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За інформацією Максима Степанова, з початку квітня рівень захворюваності медпрацівників на Covid-19 знизився з 20% до 9%

Станом на 30 червня в Україні на коронавірус захворів 6721 медпрацівник

З початку квітня захворюваність на коронавірус серед медичних працівників в Україні скоротилася більш ніж удвічі.

Про це міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив під час онлайн-зустрічі з послами країн Великої сімки та послом делегації Євросоюзу в Україні.

«Якщо на початку квітня рівень захворюваності наших медпрацівників на Covid-19 становив 20% від загальної кількості хворих, то зараз цей показник знизився до 9%. Адже ми поступово забезпечили лікарні засобами індивідуального захисту, які на початку епідемії в Україні повністю були відсутні», - написав Степанов на своїй сторінці у Facebook.

Станом на 30 червня в Україні на коронавірус захворів 6721 медпрацівник. З них 4025 – одужали.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов пообіцяв підвищити медикам зарплати з вересня.

Коронавірус в Україні

Всього 44334

Хворіють 24060

Одужали 19115

Померли 1159

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До слова, уряд встановив суми виплат медикам, які постраждали через коронавірус.