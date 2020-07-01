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    Суспільство

    На Житомирщині чоловіка з підозрою на Covid-19 знайшли мертвим на території лікарні

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    У лікарні заявили, що пацієнт сам вирушив додому - На Житомирщині чоловіка з підозрою на Covid-19 знайшли мертвим на території лікарні
    У лікарні заявили, що пацієнт сам вирушив додому

    Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «умисне вбивство»

    У Коростені Житомирської області 70-річного чоловіка, госпіталізованого напередодні з пневмонією і підозрою на Covid-19, виявили мертвим на території лікарні. 

    Про це пише «Коростень. Today» з посиланням на повідомлення онучки померлого дідуся Наталії Гонгало на власній сторінці у Фейсбук.

    Головний лікар Коростенської міської лікарні Микола Ходаковський пояснив, що пацієнт сам порушив режим і вийшов з інфекційного відділення.

    «Якщо лікар приходить на обхід, а пацієнт відсутній, а зважаючи на режим ковідності, він не має права залишати інфекційне відділення, лікар не несе за нього відповідальність», - виправдовується головний лікар.

    Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «умисне вбивство».

    «Причиною смерті стала легенева тромбоемболія. У разі, якщо до зазначеної події можуть бути причетні медики, тобто смерть особи настала через ненадання медичної допомоги, буде надана відповідна правова оцінка», - зазначив начальник слідчого відділення Коростенського райвідділу поліції ГУНП в Житомирській області Олексій Кавецький.

    Зазначається, що внучці, яка прийшла провідати родича і не застала чоловіка на місці, лікарі сказали, що пацієнт вирушив додому.

    «У підсумку чоловіка виявили через п'ять годин у яру біля лікарні без ознак життя. Він помер від легеневої тромбоемболії», - йдеться у повідомленні.

    У лікарні та обласному управлінні охорони здоров'я почали службову перевірку.

    До відома, міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що станом на 30 червня, в Україні вже 57 активних хворих на 100 тисяч населення.

    Також  Максим Степанов повідомив, що в Україні кількість госпіталізованих осіб за передостанній тиждень червня зросла майже вдвічі у порівнянні з серединою травня. 

    Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд посилить карантинні обмеження, якщо в Україні кількість активних хворих на 100 тисяч населення сягне позначки у 60 хворих.

    До відома, уряд продовжив карантин до 31 липня.

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