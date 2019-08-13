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    Здоров'я

    На Львівщині жінка потрапила у лікарню через укус змії

    • Розсилка
    На Львівщині жінка потрапила у лікарню через укус змії

    Змія вкусила жінку за стопу

    Жінка на Львівщині опинилася у лікарні через укус змії. Про це повідомляє департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

    Інцидент стався 12 серпня близько 15 години.

    «До Сколівської ЦРЛ, у стані середнього ступеню важкості, госпіталізовано мешканку села Козьова Сколівського району 1963 року народження, яку у тильну поверхню правої стопи вкусила змія», - вказали у департаменті.

    Обставини події встановлюються.

    Раніше повідомлялося, що на Житомирщині гадюка вкусила дитину.

    Що робити, якщо вас вкусила змія?

    У разі укусу змії намагайтесь якнайшвидше потрапити до лікаря. Лише професійний медик зможе надати необхідну допомогу. Якщо транспортування до лікарні довготривале, постраждалий потребує домедичної допомоги:

    • Зберігайте спокій і стежте, щоби постраждалий менше рухався;
    • Звільнійть уражену частину тіла від одягу, взуття, прикрас тощо;
    • На місце укусу накладіть стерильну пов’язку з антисептиком;
    • Дайте постраждалому воду - при укусі змії важливо багато пити;
    • Якщо є аптечка, дайте постраждалому 1-2 таблетки ліків від алергії;
    • При транспортуванні покладіть уражену кінцівку на підвищення;
    • Якщо є така можливість, прикладіть до рани лід, обгорнутий у тканину.

    Чого не варто робити при укусі змії:

    • Не намагайтесь обробляти рану додатково;
    • Не припікайте рану;
    • Не накладайте джгут;
    • Не висмоктуйте отруту: таким чином вірогідність зараження збільшується, до того ж небезпеці піддається й людина, у якої отрута опинилась у роті. Відсмоктувати отруту можна тільки у тому випадку, якщо в найближчі години неможливо отримати медичну допомогу;
    • Не вживайте алкоголь.

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