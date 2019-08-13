На Львівщині жінка потрапила у лікарню через укус змії
Змія вкусила жінку за стопу
Жінка на Львівщині опинилася у лікарні через укус змії. Про це повідомляє департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.
Інцидент стався 12 серпня близько 15 години.
«До Сколівської ЦРЛ, у стані середнього ступеню важкості, госпіталізовано мешканку села Козьова Сколівського району 1963 року народження, яку у тильну поверхню правої стопи вкусила змія», - вказали у департаменті.
Обставини події встановлюються.
Раніше повідомлялося, що на Житомирщині гадюка вкусила дитину.
Що робити, якщо вас вкусила змія?
У разі укусу змії намагайтесь якнайшвидше потрапити до лікаря. Лише професійний медик зможе надати необхідну допомогу. Якщо транспортування до лікарні довготривале, постраждалий потребує домедичної допомоги:
• Зберігайте спокій і стежте, щоби постраждалий менше рухався;
• Звільнійть уражену частину тіла від одягу, взуття, прикрас тощо;
• На місце укусу накладіть стерильну пов’язку з антисептиком;
• Дайте постраждалому воду - при укусі змії важливо багато пити;
• Якщо є аптечка, дайте постраждалому 1-2 таблетки ліків від алергії;
• При транспортуванні покладіть уражену кінцівку на підвищення;
• Якщо є така можливість, прикладіть до рани лід, обгорнутий у тканину.
Чого не варто робити при укусі змії:
• Не намагайтесь обробляти рану додатково;
• Не припікайте рану;
• Не накладайте джгут;
• Не висмоктуйте отруту: таким чином вірогідність зараження збільшується, до того ж небезпеці піддається й людина, у якої отрута опинилась у роті. Відсмоктувати отруту можна тільки у тому випадку, якщо в найближчі години неможливо отримати медичну допомогу;
• Не вживайте алкоголь.