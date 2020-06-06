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    У світі

    У світі за добу підтвердили 130 тисяч випадків Covid-19

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    Станом на ранок суботи, 6 червня, у світі підтверджено 6 850 597 випадків&nbsp;коронавірусу - У світі за добу підтвердили 130 тисяч випадків Covid-19
    Станом на ранок суботи, 6 червня, у світі підтверджено 6 850 597 випадків коронавірусу

    У першу трійку за кількістю заражених осіб входять США, Бразилія та РФ

    У п’ятницю, 5 червня, у світі зафіксували 130 тисяч 529 нових випадків Covid-19, померли 4 906 осіб.

    Про це говорять дані Worldometer.

    Найбільше нових випадків зафіксували у Бразилії – 30 136, померли за добу 1 008 осіб.

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    Станом на ранок суботи, 6 червня, у світі підтверджено 6 850 597 випадків коронавірусу. З початку пандемії вилікувались 3 351 249 осіб, померли – 398 244.

    У першу трійку за кількістю заражених осіб входять США (1 965 708), Бразилія (646 006) та Російська Федерація (449 834).

    Нагадаємо, Бразилія пробила дно за кількістю заражень і смертей від коронавірусу.

    Як повідомлялося, у Мексиці вже третій день поспіль фіксують рекордне збільшення кількості випадків коронавірусу. Жертвами коронавірусу в Мексиці стали вже понад 12 тисяч осіб.

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