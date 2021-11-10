Нардеп Приходько: Через недолугі дії уряду лише 1% лікарень має кисневі станції

«Спробуйте розказати тим 833 людям, які загинули від коронавірусу станом на 8 листопада, що «все під контролем», – Приходько

В Україні лише один відсоток лікарень має кисневі станції за майже два роки пандемії. Про це в ефірі телеканалу Live у програмі «Діалог з країною» заявила народний депутат від партії «Опозиційна платформа – За життя» Наталія Приходько.

«У МОЗ дуже люблять маніпулювати цифрами. Однак реальні ніхто не називає. А я назву: за майже два роки пандемії в Україні лише 1% лікарень має кисневі станції. Це жахливі цифри! Зрозуміло, що ми зосередилися на концентратах, а не на кисневих станціях, які не залежать від зовнішніх постачань. Цей 1% показує несистемну та безглузду роботу нашого уряду. Здається, вони живуть в іншому світі. Спробуйте розказати тим 833 людям, які загинули від коронавірусу станом на 8 листопада, що у нас «все під контролем», – обурилась парламентар.

Депутат нагадала, що у 2020 році в Україні було створено окремий фонд для боротьби з Covid-19, бюджет якого складав 81 млрд, однак тільки 20 млрд пішли на потреби медицини.

«26 млрд з нього «перекинули» на капітальний ремонт доріг! А 15 млрд уряд взагалі не витратив. То хіба не можна було за ці гроші вирішити питання з кисневими станціями? Я також розповім вам, яких зусиль нам коштувало, щоб законопроєкт про кисневі станції винесли у зал Верховної Ради на друге читання. Тоді як люди помирають, парламент ухвалює законопроєкти щодо легалізації криптовалюти, індустріальних парків та інші лобістські закони. І тільки коли опозиція зібрала понад 150 підписів, щоб скликати позачергову сесію, – влада зрозуміла, що програє, тому включили цей законопроєкт до порядку денного. Адже вони бояться, що такі важливі для життя людей закони може ініціювати опозиція, а не вони», – резюмувала Наталія Приходько.