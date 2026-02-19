Головна Країна Здоров'я
Отруєння у їдальні Ради не було: стало відомо, чим захворіли нардепи

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
В осіб, які здали аналізи, виявлено один і той самий тип вірусу
Захворювання народних депутатів та працівників апарату не пов’язані з харчуванням в їдальні Верховної Ради України. Такий висновок зробив Центр превентивної медицини Державного управління справами на підставі отриманих результатів розслідування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Верховну Раду.

«Після повідомлень про можливі випадки отруєння Апарат Верховної Ради України негайно ініціював проведення комплексу заходів із залученням відповідних фахівців. Так, представниками Центру превентивної медицини Державного управління справами було проведено перевірку їдальні та її працівників, документації, продуктів харчування, процесу приготування їжі, проведено дослідження води питної та води для приготування їжі тощо», – йдеться у повідомленні.

Для проведення лабораторних досліджень також були залучені фахівці Київського міського та обласного центрів контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України. 

Дослідженням методом ПЛР встановлено, що в осіб, які здали аналізи, виявлено один і той самий тип вірусу – норовірус (гостре інфекційне захворювання, що часто поширюється у закритих і багатолюдних приміщеннях та передається контактно-побутовим і повітряно-краплинним шляхом). Апаратом вжито додаткових заходів для недопущення поширення інфекції.

Норовірусна інфекція (зимова блювотна хвороба) – висококонтагіозна гостра кишкова інфекція, яка характеризується симптомами гастроентериту та зневоднення організму. Фахівці стверджують, що інкубаційний період інфекції становить від декількох годин до трьох діб.

Захворювання проявляється раптово, гостро у вигляді нудоти, багаторазової блювоти, спазмів в животі. Потім упродовж 6-8 год. підвищується температура тіла, частіше до 37,5-38 С°. Тривалість блювання 1-2 дні. Рідкі водянисті випорожнення з’являються через 6-18 год. від початку блювання, спостерігаються явища метеоризму, біль у животі без чіткої локалізації. У дітей головним чином переважає блювання, а у дорослих – діарея. Можуть спостерігатися інші прояви – млявість, сонливість, головний біль, загальна слабкість, гарячка і біль у м’язах, у половини випадків розвивається тяжке зневоднення.

Самопочуття нормалізується протягом декількох днів, але людина може бути заразною до одного місяця після одужання, що і обумовлює активне зараження оточуючих та епідемічну небезпеку. Специфічного лікування і вакцини проти норовірусу немає. Профілактика норовірусної інфекції елементарна та доступна для усіх. Насамперед – ретельно дотримуватися правил особистої гігієни.

Нагадаємо, спочатку народний депутат України Микола Тищенко заявив, що сталося масове отруєння у будівлі Верховної Ради.

Теги: здоров'я Верховна Рада отруєння

Здоров'я

Прогноз магнітних бур на 19-20 лютого: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 19-20 лютого: якою буде сонячна активність
На Львівщині у двох жінок виявили тропічну малярію
На Львівщині у двох жінок виявили тропічну малярію
Солодкий аромат смерті. Пульмонологи б'ють на сполох: вейпи вбивають
Солодкий аромат смерті. Пульмонологи б'ють на сполох: вейпи вбивають
Ветерани зможуть безкоштовно лікуватися від залежностей: як працює програма
Ветерани зможуть безкоштовно лікуватися від залежностей: як працює програма
Прогноз магнітних бур на 17-18 лютого: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 17-18 лютого: якою буде сонячна активність

