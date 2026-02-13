Головна Країна Здоров'я
«Лікування аж до крапельниці». Нардепка Третьякова повідомила, скількох її колег скосила недуга

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
«Лікування аж до крапельниці». Нардепка Третьякова повідомила, скількох її колег скосила недуга
У парламенті другий день спостерігається низька явка депутатів
фото: Ярослав Железняк

За словами депутатки, понад 38 парламентарів одночасно захворіли

Голова комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова заявила, що 38 народних депутатів захворіли. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис парламентарки.

«Я не захворіла, водночас багато запитань: як одночасно захворіло понад 38 народних депутатів України при тому, що за день до цього були здорові (лікування аж до крапельниці)», – написала вона.

Водночас депутатка зазначила, що співробітники Верховної Ради не захворіли, включно з працівниками їдальні. «Навіщо пресслужба Верховної Ради вийшла з безглуздим виправданням, якщо розслідування не проведене і наслідки не зрозумілі? Якщо це ротовірус, то чому родичі хворих депутатів – здорові? І нарешті про реакцію Telegram-каналів. Комусь ну прям дуже вигідно знищувати репутаційно законодавчий орган, який попри все – працює», – додала Третьякова.

Як відомо, 12 лютого засідання Верховної Ради не відбулося через брак голосів. Повідомлялося про масове захворювання депутатів, яке могло бути пов’язане з отруєнням або вірусною інфекцією.

Тим часом народний депутат від «Слуги народу» Максим Бужанський, коментуючи брак голосів заявив, що парламент не зміг зібратися через нібито небажання голосувати за вимоги МВФ. За його словами, депутати «всіма силами показують відсутність бажання».

Варто зазначити, що сьогодні, 13 лютого, ситуація в парламенті з кількістю депутатів особливо не змінилася.

Теги: Верховна Рада депутат Галина Третьякова

