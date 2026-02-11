Верховна Рада остаточно узаконила загальнонаціональну хвилину мовчання: що зміниться

ВР затвердила на законодавчому рівні загальнонаціональну хвилину мовчання

Сьогодні, 11 лютого 2026 року, Верховна Рада України ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №14144 (раніше №12271), який виводить ритуал вшанування пам’яті загиблих на державний законодавчий рівень.

Повідомляється, що тепер цей захід став обов'язковою нормою закону, що передбачає єдині правила для всієї країни:

проводиться незмінно щодня о 9:00;

має відбуватися в усіх закладах освіти, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності;

телеканали, радіостанції та цифрові медіа зобов’язані щоденно переривати ефір для трансляції загальнонаціонального моменту пам'яті;

передбачено використання систем централізованого оповіщення та звукових сигналів (метроном, дзвони) для оголошення початку ритуалу;

місцевій владі рекомендовано вживати заходів для зупинки руху громадського та приватного транспорту на одну хвилину о 9:00.

За словами авторів документа, перетворення Указу на Закон дозволяє створити єдиний державний протокол вшанування. Це має на меті не лише нагадування про ціну свободи, а й формування стійкої національної традиції пам'яті про воїнів та цивільних, які загинули внаслідок збройної агресії РФ.

Закон набере чинності після підпису Президента та офіційного опублікування.

