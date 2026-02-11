Головна Країна Суспільство
Верховна Рада остаточно узаконила загальнонаціональну хвилину мовчання: що зміниться

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Верховна Рада остаточно узаконила загальнонаціональну хвилину мовчання: що зміниться
Загальнонаціональна хвилина мовчання проводиться щодня о 9:00
ВР затвердила на законодавчому рівні загальнонаціональну хвилину мовчання

Сьогодні, 11 лютого 2026 року, Верховна Рада України ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №14144 (раніше №12271), який виводить ритуал вшанування пам’яті загиблих на державний законодавчий рівень.

Повідомляється, що тепер цей захід став обов'язковою нормою закону, що передбачає єдині правила для всієї країни:

  • проводиться незмінно щодня о 9:00;
  • має відбуватися в усіх закладах освіти, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності;
  • телеканали, радіостанції та цифрові медіа зобов’язані щоденно переривати ефір для трансляції загальнонаціонального моменту пам'яті;
  • передбачено використання систем централізованого оповіщення та звукових сигналів (метроном, дзвони) для оголошення початку ритуалу;
  • місцевій владі рекомендовано вживати заходів для зупинки руху громадського та приватного транспорту на одну хвилину о 9:00.

За словами авторів документа, перетворення Указу на Закон дозволяє створити єдиний державний протокол вшанування. Це має на меті не лише нагадування про ціну свободи, а й формування стійкої національної традиції пам'яті про воїнів та цивільних, які загинули внаслідок збройної агресії РФ.
Закон набере чинності після підпису Президента та офіційного опублікування.

Нагадаємо, Рада ухвалила законопроєкт про відстрочку для військових 18-24 років. Верховна Рада України підтримала в цілому законопроєкт №13574, який передбачає річну відстрочку від мобілізації для військовозобов’язаних та резервістів віком до 25 років, що добровільно відслужили за програмою «Контракт 18-24». Закон має доповнити статтю 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

 

Верховна Рада остаточно узаконила загальнонаціональну хвилину мовчання: що зміниться
Верховна Рада остаточно узаконила загальнонаціональну хвилину мовчання: що зміниться
