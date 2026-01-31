Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

В Україні стартувала програма «Скринінг 40+»: що відомо

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
В Україні стартувала програма «Скринінг 40+»: що відомо
Програма фокусується на найбільш критичних показниках здоров'я для вікової категорії 40+
фото з відкритих джерел/ілюстративне

Перші українці вже сьогодні отримають запрошення та 2000 грн через Дію

Сьогодні, 31 січня 2026 року, Міністерство охорони здоров'я України запускає масштабну національну програму «Скринінг здоров’я 40+». Перші сповіщення з текстом «Вітаємо! Вам доступна послуга Скринінг здоров’я» вже почали надходити у застосунок Дія. Програма спрямована на раннє виявлення серцево-судинних захворювань, діабету та підтримку ментального стану нації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство охорони здоров’я.

Запуск програми відбувається поетапно, прив’язуючись до дня народження громадянина. Сьогодні, 31 січня, сповіщення отримують люди віком від 40 років, які народилися 1 січня. Якщо ваш день народження був 2 січня – сповіщення прийде 1 лютого, якщо 10 січня – 9 лютого і так далі.

Скринінг є абсолютно безоплатним для громадян. Після отримання сповіщення та подання заявки в Дії, держава виділяє 2000 гривень, які спрямовуються безпосередньо на оплату пакету медичних послуг. Наразі понад 800 медичних закладів по всій країні вже підключені до системи та готові приймати пацієнтів.

  • Процес максимально цифровізований, щоб уникнути черг та бюрократії:
  • Отримайте пуш-повідомлення в застосунку Дія.
  • Подайте заявку безпосередньо в додатку (послуга з'явиться в розділі «Сервіси»).
  • Оберіть зручний медзаклад на офіційному сайті програми screening.moz.gov.ua.
  • Запишіться на візит та пройдіть обстеження без жодних додаткових оплат.

Програма фокусується на найбільш критичних показниках здоров'я для вікової категорії 40+. Пакет включає:

  • Перевірку роботи серця;
  • Аналіз рівня цукру в крові;
  • Базову діагностику для раннього виявлення онкологічних ризиків;
  • Тестування стану ментального здоров’я.

Нагадаємо, Кабінет міністрів доручив Міністерству охорони здоров’я та Держпродспоживслужбі слідкувати за цінами на лікарські засоби. У разі виявлення порушень в націнках уряд штрафуватиме аптеки. 

Читайте також:

Теги: здоров'я Міністерство охорони здоров'я медицина Дія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Телефон за обіднім столом безпечніший для фігури, ніж телевізор
Смартфон рятує від зайвих калорій? Неочікуваний висновок вчених
1 сiчня, 15:00
Активність Сонця з 1 по 2 січня 2026 року
Прогноз магнітних бур на 1-2 січня: якою буде сонячна активність
1 сiчня, 07:30
Активність Сонця з 5 по 6 січня 2026 року
Прогноз магнітних бур на 5-6 січня: якою буде сонячна активність
5 сiчня, 07:26
Погана погода значно ускладнила роботу медиків
Виклик «швидкої» під час негоди. Міністр охорони здоров'я звернувся до українців із закликом
9 сiчня, 16:26
Після прийому препарату для схуднення «Оземпік» вага повертається ще швидше
Чим небезпечний «Оземпік» для схуднення? Відома дієтологиня пояснила ризики
13 сiчня, 21:54
«Тривале перебування в холодному житлі – це не просто дискомфорт, а реальний фактор ризику для здоров’я»
Як тривалий холод впливає на організм та коли треба звернутися до лікаря – пояснення терапевтки
21 сiчня, 09:11
Як ефективно і безпечно зігрітися в умовах відсутності опалення – практичні поради
Як ефективно і безпечно зігрітися в умовах відсутності опалення – практичні поради
13 сiчня, 10:56
Активність Сонця з 15 по 16 січня 2026 року
Прогноз магнітних бур на 15-16 січня: якою буде сонячна активність
15 сiчня, 05:00
Є чимало українців, які почуваються краще не в спекотні, а саме в холодні місяці
Як перетворити холод із ворога на союзника: поради лікаря і психолога
25 сiчня, 09:47

Суспільство

Суд покарав власник левиць. які втекли: деталі
Суд покарав власник левиць. які втекли: деталі
Поліг під час оборони Київщини. Згадаймо Максима Іленчука
Поліг під час оборони Київщини. Згадаймо Максима Іленчука
В Україні стартувала програма «Скринінг 40+»: що відомо
В Україні стартувала програма «Скринінг 40+»: що відомо
МАГАТЕ б’є на сполох: удари Росії по енергосистемі України наближають ризик ядерної аварії
МАГАТЕ б’є на сполох: удари Росії по енергосистемі України наближають ризик ядерної аварії
«Не жаліти населення». Російські пропагандисти вибухнули через енергетичне перемир’я
«Не жаліти населення». Російські пропагандисти вибухнули через енергетичне перемир’я
В Україні морози до -17° та мокрий сніг: прогноз погоди на 31 січня 2026
В Україні морози до -17° та мокрий сніг: прогноз погоди на 31 січня 2026

Новини

ISW назвав паузу в ударах по енергетиці стратегічним шансом для Росії
Вчора, 11:19
РФ вдарила по спальному району Запоріжжя: пошкоджена багатоповерхівка, є поранений
Вчора, 00:49
Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для Києва
29 сiчня, 13:58
Польща зафіксувала порушення свого повітряного простору з боку Білорусі
29 сiчня, 09:04
Данія відмежувалася від переговорів Рютте з Трампом щодо Гренландії
28 сiчня, 13:26
Балтійське море закрили для російського «тіньового флоту»
28 сiчня, 12:31

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua