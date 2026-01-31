В Україні стартувала програма «Скринінг 40+»: що відомо

Програма фокусується на найбільш критичних показниках здоров'я для вікової категорії 40+

Перші українці вже сьогодні отримають запрошення та 2000 грн через Дію

Сьогодні, 31 січня 2026 року, Міністерство охорони здоров'я України запускає масштабну національну програму «Скринінг здоров’я 40+». Перші сповіщення з текстом «Вітаємо! Вам доступна послуга Скринінг здоров’я» вже почали надходити у застосунок Дія. Програма спрямована на раннє виявлення серцево-судинних захворювань, діабету та підтримку ментального стану нації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство охорони здоров’я.

Запуск програми відбувається поетапно, прив’язуючись до дня народження громадянина. Сьогодні, 31 січня, сповіщення отримують люди віком від 40 років, які народилися 1 січня. Якщо ваш день народження був 2 січня – сповіщення прийде 1 лютого, якщо 10 січня – 9 лютого і так далі.

Скринінг є абсолютно безоплатним для громадян. Після отримання сповіщення та подання заявки в Дії, держава виділяє 2000 гривень, які спрямовуються безпосередньо на оплату пакету медичних послуг. Наразі понад 800 медичних закладів по всій країні вже підключені до системи та готові приймати пацієнтів.

Процес максимально цифровізований, щоб уникнути черг та бюрократії:

Отримайте пуш-повідомлення в застосунку Дія.

Подайте заявку безпосередньо в додатку (послуга з'явиться в розділі «Сервіси»).

Оберіть зручний медзаклад на офіційному сайті програми screening.moz.gov.ua.

Запишіться на візит та пройдіть обстеження без жодних додаткових оплат.

Програма фокусується на найбільш критичних показниках здоров'я для вікової категорії 40+. Пакет включає:

Перевірку роботи серця;

Аналіз рівня цукру в крові;

Базову діагностику для раннього виявлення онкологічних ризиків;

Тестування стану ментального здоров’я.

Нагадаємо, Кабінет міністрів доручив Міністерству охорони здоров’я та Держпродспоживслужбі слідкувати за цінами на лікарські засоби. У разі виявлення порушень в націнках уряд штрафуватиме аптеки.