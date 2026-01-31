В Україні стартувала програма «Скринінг 40+»: що відомо
Перші українці вже сьогодні отримають запрошення та 2000 грн через Дію
Сьогодні, 31 січня 2026 року, Міністерство охорони здоров'я України запускає масштабну національну програму «Скринінг здоров’я 40+». Перші сповіщення з текстом «Вітаємо! Вам доступна послуга Скринінг здоров’я» вже почали надходити у застосунок Дія. Програма спрямована на раннє виявлення серцево-судинних захворювань, діабету та підтримку ментального стану нації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство охорони здоров’я.
Запуск програми відбувається поетапно, прив’язуючись до дня народження громадянина. Сьогодні, 31 січня, сповіщення отримують люди віком від 40 років, які народилися 1 січня. Якщо ваш день народження був 2 січня – сповіщення прийде 1 лютого, якщо 10 січня – 9 лютого і так далі.
Скринінг є абсолютно безоплатним для громадян. Після отримання сповіщення та подання заявки в Дії, держава виділяє 2000 гривень, які спрямовуються безпосередньо на оплату пакету медичних послуг. Наразі понад 800 медичних закладів по всій країні вже підключені до системи та готові приймати пацієнтів.
- Процес максимально цифровізований, щоб уникнути черг та бюрократії:
- Отримайте пуш-повідомлення в застосунку Дія.
- Подайте заявку безпосередньо в додатку (послуга з'явиться в розділі «Сервіси»).
- Оберіть зручний медзаклад на офіційному сайті програми screening.moz.gov.ua.
- Запишіться на візит та пройдіть обстеження без жодних додаткових оплат.
Програма фокусується на найбільш критичних показниках здоров'я для вікової категорії 40+. Пакет включає:
- Перевірку роботи серця;
- Аналіз рівня цукру в крові;
- Базову діагностику для раннього виявлення онкологічних ризиків;
- Тестування стану ментального здоров’я.
Нагадаємо, Кабінет міністрів доручив Міністерству охорони здоров’я та Держпродспоживслужбі слідкувати за цінами на лікарські засоби. У разі виявлення порушень в націнках уряд штрафуватиме аптеки.
