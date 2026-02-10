Рада дозволила примусову евакуацію дітей із зон бойових дій без згоди батьків

Якщо батьки відмовляються вивозити дітей після рішення влади, то евакуацію здійснюватиме Національна поліція України

Евакуація може бути як загальною, так і частковою для окремих категорій населення, які не можуть самостійно подбати про власну безпеку

Верховна Рада України 10 лютого ухвалила в цілому законопроєкт №12353, який врегульовує порядок проведення обов’язкової евакуації цивільного населення з територій активних бойових дій. Документ, зокрема, передбачає можливість примусової евакуації дітей без згоди батьків, пише «Главком».

Згідно із законом, рішення про оголошення обов’язкової евакуації ухвалюють військові адміністрації за пропозицією військового командування та за погодженням із Координаційним штабом з проведення евакуаційних заходів.

Евакуація може бути як загальною, так і частковою для окремих категорій населення, які не можуть самостійно подбати про власну безпеку через вік або стан здоров’я. Йдеться, зокрема, про дітей, людей з інвалідністю та громадян похилого віку.

У разі ухвалення рішення про обов’язкову евакуацію дітей принаймні один із батьків або законних представників зобов’язаний вивезти дитину до безпечних регіонів. Якщо ж батьки відмовляються це зробити, евакуацію здійснює Національна поліція України з подальшою передачею дитини органам опіки та піклування.

Також закон передбачає можливість запровадження обмежень на в’їзд і перебування на територіях, з яких проводиться загальна обов’язкова евакуація – доступ туди здійснюватиметься лише за спеціальними перепустками.

Тим, хто виїхав із зон бойових дій, держава забезпечує тимчасове житло.

Заступник міністра внутрішніх справ України Богдан Драп’ятий назвав ухвалення документа давно назрілим рішенням.

За словами Драп’ятого, законопроєкт понад рік проходив процедури узгодження та доопрацювання з метою пошуку оптимального механізму захисту людей, які не можуть самостійно подбати про власну безпеку.

Нагадаємо, Мінрозвитку повідомило про початок примусової евакуації дітей та їхніх батьків із 44 прифронтових районів Запорізької та Дніпропетровської областей через загрозу безпеці.

До слова, уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець наполягав, що в Національному законодавстві України давно потрібно прописати примусову евакуацію дітей із зон бойових дій.