Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Рада дозволила примусову евакуацію дітей із зон бойових дій без згоди батьків

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Рада дозволила примусову евакуацію дітей із зон бойових дій без згоди батьків
Якщо батьки відмовляються вивозити дітей після рішення влади, то евакуацію здійснюватиме Національна поліція України
фото з відкритих джерел

Евакуація може бути як загальною, так і частковою для окремих категорій населення, які не можуть самостійно подбати про власну безпеку

Верховна Рада України 10 лютого ухвалила в цілому законопроєкт №12353, який врегульовує порядок проведення обов’язкової евакуації цивільного населення з територій активних бойових дій. Документ, зокрема, передбачає можливість примусової евакуації дітей без згоди батьків, пише «Главком».

Згідно із законом, рішення про оголошення обов’язкової евакуації ухвалюють військові адміністрації за пропозицією військового командування та за погодженням із Координаційним штабом з проведення евакуаційних заходів.

Евакуація може бути як загальною, так і частковою для окремих категорій населення, які не можуть самостійно подбати про власну безпеку через вік або стан здоров’я. Йдеться, зокрема, про дітей, людей з інвалідністю та громадян похилого віку.

У разі ухвалення рішення про обов’язкову евакуацію дітей принаймні один із батьків або законних представників зобов’язаний вивезти дитину до безпечних регіонів. Якщо ж батьки відмовляються це зробити, евакуацію здійснює Національна поліція України з подальшою передачею дитини органам опіки та піклування.

Також закон передбачає можливість запровадження обмежень на в’їзд і перебування на територіях, з яких проводиться загальна обов’язкова евакуація – доступ туди здійснюватиметься лише за спеціальними перепустками.

Тим, хто виїхав із зон бойових дій, держава забезпечує тимчасове житло.

Заступник міністра внутрішніх справ України Богдан Драп’ятий назвав ухвалення документа давно назрілим рішенням.

За словами Драп’ятого, законопроєкт понад рік проходив процедури узгодження та доопрацювання з метою пошуку оптимального механізму захисту людей, які не можуть самостійно подбати про власну безпеку.

Нагадаємо, Мінрозвитку повідомило про початок примусової евакуації дітей та їхніх батьків із 44 прифронтових районів Запорізької та Дніпропетровської областей через загрозу безпеці. 

До слова, уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець наполягав, що в Національному законодавстві України давно потрібно прописати примусову евакуацію дітей із зон бойових дій

Читайте також:

Теги: закон евакуація законопроєкт Верховна Рада діти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Засудженого нардепа Христенка кинула дружина
Засудженого нардепа Христенка кинула дружина
Вчора, 07:57
Департамент освіти розглядає можливість тимчасового переведення учнів початкових класів до найближчих шкіл, де є тепло
Освітній колапс на лівому березі: які школи та садки Києва йдуть на дистанційку (список)
6 лютого, 16:19
У Верховній Раді лежить законопроєкт про регулювання месенджера Telegram
Незаконна реклама онлайн-казино. Азартний регулятор «ПлейСіті» назвав найбільш проблемний сегмент
28 сiчня, 20:30
Прийом дітей до дитсадків здійснюється лише в тих закладах, де є тепло, електроенергія та можливість дотримання безпекових умов
Столичні школи тимчасово не працюють, на Київщині навчання триває: що із садочками
19 сiчня, 09:25
Документ проголошує, що утвердження і захист української мови є критично важливими для національної безпеки
Оновлення українського правопису та унікальний шрифт. Рада ухвалила постанову
15 сiчня, 12:37
Депутати Верховної Ради проголосували за продовження воєнного стану
Верховна Рада продовжила воєнний стан
14 сiчня, 13:28
Очільниця «Батьківщини» звинуватила НАБУ в дискредитації
Тимошенко повідомила про обшуки у нардепа Власенка
14 сiчня, 11:39
Консультантка Ради отримувала гроші з Кремля та має батька в Міноборони РФ: розслідування
Консультантка Ради отримувала гроші з Кремля та має батька в Міноборони РФ: розслідування
13 сiчня, 14:14
Василь Малюк подав у відставку 5 січня
Комітет Ради не підтримав відставку Малюка
12 сiчня, 15:11

Суспільство

11 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Рада дозволила примусову евакуацію дітей із зон бойових дій без згоди батьків
Рада дозволила примусову евакуацію дітей із зон бойових дій без згоди батьків
Експорт зброї. Зеленський затвердив новий склад спецкомісії
Експорт зброї. Зеленський затвердив новий склад спецкомісії
Яке релігійне свято відзначається 11 лютого 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 11 лютого 2026: традиції та молитва
«Укрзалізниця» змінила маршрути поїздів через обстріли на Сумщині: деталі  
«Укрзалізниця» змінила маршрути поїздів через обстріли на Сумщині: деталі  
Не лише грошима. Як НАБУ оцінює свою ефективність у боротьбі з топкорупцією
Не лише грошима. Як НАБУ оцінює свою ефективність у боротьбі з топкорупцією

Новини

Росія оголосила про початок блокування Telegram: як реагують росіяни
Вчора, 16:07
Ізраїль попередив США про готовність самостійно вдарити по Ірану
9 лютого, 10:26
В Україні невеликий сніг: погода на 7 лютого
8 лютого, 06:02
В Україні сніг та дощ: погода на 7 лютого
7 лютого, 06:01
Президентка Молдови назвала українців гідними Нобелівської премії миру
6 лютого, 15:56
Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
6 лютого, 08:33

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua