Нардепи масово потруїлися у парламентській їдальні – Тищенко

Микола Тищенко назвав причину, чому народні депутати не можуть працювати

Нардеп Микола Тищенко пояснив, чому було зірване сьогоднішнє засідання ВР

Народний депутат України Микола Тищенко повідомив про масове отруєння у будівлі Верховної Ради. Про це інформує «Главком» з посиланням на повідомлення народного депутата Тищенка у соцмережі.

Микола Тищенко пояснив, чому у сесійній залі парламенту сьогодні, 12 лютого, так мало депутатів. Справа у тому, що вони вживали їжу у їдальні Верховної Ради.

«Отруїлися народні депутати і вимушено припинилася діяльність Верховної Ради. Під час війни ми не можемо працювати, бо колеги отруїлися», – заявив Тищенко.

Директор їдальні Ради поки не коментував цю ситуацію.

Раніше «Главком» писав, що засідання Верховної Ради України, заплановане на сьогодні, так і не відбулося. Причиною цьому став брак голосів. Народний депутат від «Слуги народу» Максим Бужанський, коментуючи це заявив, що парламент не зміг зібратися через нібито небажання голосувати за вимоги МВФ. За його словами, депутати «всіма силами показують відсутність бажання».

Нагадаємо, Верховна Рада остаточно узаконила загальнонаціональну хвилину мовчання.

Повідомляється, що тепер цей захід став обов'язковою нормою закону, що передбачає єдині правила для всієї країни: