Чи безпечно худнути в літньому віці?



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Найбільшому ризику піддаються люди, вага яких протягом усього життя був надлишковою

Для людей віком від 47 років швидке схуднення підвищує ризик ранньої смерті на третину

Китайські науковці з'ясували, що різке схуднення в середньому і літньому віці підвищує ризик ранньої смерті на 30%.

Зазначається, що вчені дослідили медичні карти понад 36 тисяч жителів США.і з'ясували, що для людей з ожирінням віком від 47 років, швидке схуднення практично на третину підвищує ризик ранньої смерті з різних причин.

Причому найбільшому ризику піддаються люди, вага яких протягом усього життя був надлишковою, а на старості років вони вирішили швидко схуднути.

Таким чином, зв'язок між різкою втратою ваги і підвищеним ризиком передчасної смерті з віком виявився більш очевидним.

Звичайно, це не означає, що зайва вага повністю виправдана. Однак до темпів схуднення варто ставитися обережно.

Яке повідомлялося, науковці вирішили протестувати новий метод боротьби з раком - невагомість.