Чи безпечно худнути в літньому віці?
Для людей віком від 47 років швидке схуднення підвищує ризик ранньої смерті на третину
Китайські науковці з'ясували, що різке схуднення в середньому і літньому віці підвищує ризик ранньої смерті на 30%.
Зазначається, що вчені дослідили медичні карти понад 36 тисяч жителів США.і з'ясували, що для людей з ожирінням віком від 47 років, швидке схуднення практично на третину підвищує ризик ранньої смерті з різних причин.
Причому найбільшому ризику піддаються люди, вага яких протягом усього життя був надлишковою, а на старості років вони вирішили швидко схуднути.
Таким чином, зв'язок між різкою втратою ваги і підвищеним ризиком передчасної смерті з віком виявився більш очевидним.
Звичайно, це не означає, що зайва вага повністю виправдана. Однак до темпів схуднення варто ставитися обережно.
Яке повідомлялося, науковці вирішили протестувати новий метод боротьби з раком - невагомість.