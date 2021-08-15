Міськрада на Одещині не приймає людей без довідки про вакцинацію проти Covid-19

Нове правило у міськраді Балтської об’єднаної територіальної громади діє з 1 серпня

В Одеській області мешканців Балтської об’єднаної територіальної громади відтепер не прийматимуть в адміністративних будівлях у разі відсутності довідок про щеплення проти коронавірусу чи про одужання. Про це повідомляє видання «Думська«.

Нове правило у міськраді діє з 1 серпня. Відтак, невакцинованих мешканців міста Балта, а також сіл, що входять до ОТГ, не пускають до адміністративних приміщень міської влади й старостинських округів.

За даними видання, обмеження були запроваджені протоколом засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке відбулося 6 липня. Однак відповідних розпоряджень міського голови, головного санітарного лікаря і рішень міськради або його виконкому немає.

Крім того, комісії з ТЕБ та НС при радах різних рівнів є дорадчими органами. Це означає, що їхні протокольні рішення не є нормативно-правовими актами.

Фото: Думська

Водночас громадянам нововведення не сподобалося. Мешканці скаржаться, що без документа від сімейного лікаря про вакцинацію чи про те, що людина перехворіла на коронавірусну інфекцію, неможливо отримати навіть довідку про склад сім’ї.

Загалом від початку вакцинальної кампанії щеплено 4644649 людей, з них отримали одну дозу – 4644647 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2688903 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 7333550 щеплень.

Нагадаємо, станом на ранок 14 серпня, в Україні зафіксовано 1353 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 99, медпрацівників – 33. Також за минулу добу госпіталізовано – 641 особа, летальних випадків – 21, одужало – 791 особа.