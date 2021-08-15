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    МОЗ пояснив, чи можна робити щеплення від Covid-19 та інших хвороб одночасно

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    В Україні вакцинацію проти Covid-19 не роблять в один день з іншими щепленнями - МОЗ пояснив, чи можна робити щеплення від Covid-19 та інших хвороб одночасно
    В Україні вакцинацію проти Covid-19 не роблять в один день з іншими щепленнями
    Фото з відкритих джерел

    За даними МОЗ, у разі, якщо людині ввели вакцину від Covid-19 та від інших хвороб з інтервалом меншим за 14 днів, препарат спрацює

    У Міністерстві охорони здоров'я дали відповіді на найпоширеніші питання, які стосуються щеплення проти коронавірусної хвороби Covid-19. Відповідні роз'яснення МОЗ оприлюднило у Facebook.

    Так, за даними фахівців міністерства, щеплення проти коронавірусу одночасно з іншими плановими щепленнями робити не можна.

    «В Україні вакцинацію проти Covid-19 не роблять в один день з іншими щепленнями», — заявили в МОЗ.

    Там зауважили, що інші планові щеплення можна робити лише через 14 днів після введення другої дози вакцини від коронавірусу.

    У разі, якщо виникла потреба в екстреній вакцинації від іншої хвороби, наприклад від сказу, у МОЗ рекомендують робити таке щеплення, без дотримання 14-денного інтервалу.

    За даними МОЗ, у разі, якщо людині ввели вакцину від Covid-19 та від інших хвороб з інтервалом меншим за 14 днів, препарат спрацює.

    «Введені дози (від коронавірусу — ред.) зараховують. Вводити додаткові дози не потрібно», — додали у міністерстві.

    Загалом від початку вакцинальної кампанії щеплено 4644649 людей, з них отримали одну дозу – 4644647 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2688903 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 7333550 щеплень.

    Нагадаємо, станом на ранок 14 серпня, в Україні зафіксовано 1353 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 99, медпрацівників – 33. Також за минулу добу госпіталізовано – 641 особа, летальних випадків – 21, одужало – 791 особа.

    Теги: Facebook хвороби щеплення
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    МОЗ пояснив, чи можна робити щеплення від Covid-19 та інших хвороб одночасно