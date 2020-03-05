В Україні через коронавірус будуть запроваджувати обмежувальні заходи, – МОЗ



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Заступник міністра охорони здоров’я України, головний санітарний лікар Віктор Ляшко Фото з відкритих джерел

У МОЗ повідомили, що через коронавірус тимчасово закриватимуть школи

Найближчим часом через коронавірус в Україні почнуть запроваджувати обмежувальні заходи. Про це в Нових Санжарах заявив заступник міністра охорони здоров’я України, головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає РБК-Україна.

Зі слів Віктора Ляшка, обмежувальні заходи торкнуться шкіл і масових заходів.

«Найближчим часом ми, на жаль, будемо змушені вводити обмежувальні протиепідемічні заходи. Будемо забороняти проведення масових заходів, конференцій і спортивних заходів. Закриватимемо тимчасово школи, щоб зменшити масові скупчення людей», – заявив Ляшко.

Нагадаємо, 3 березня в Україні зафіксували перший випадок зараження коронавірусом Sars-CoV-2, повідомив головний санлікар України, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко. Заражений чоловік, житель Чернівецької області, до 26 лютого подорожував зі своєю дружиною Італією.

У Чернівцях дружину хворого на коронавірус українця відправили в обсервацію. Цього вимагали її сусіди, які протестували та погрожували перекрити дорогу.

У дружини інфікованого коронавірусом жителя Чернівців ознак захворювання немає, а сам хворий почуває себе вже краще.

До слова, головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що карантинні заходи через коронавірус в Україні будуть запроваджувати після реєстрації випадків внутрішньої передачі інфекції.

Також заступник міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко повідомив, що 4 березня на коронавірус в Україні перевіряють ще шість осіб.

Станом на четвер, 5 березня, кількість заражених коронавірусом COVID-19 у світі становить 94 752 особи.

Ще двох буковинців 5 березня госпіталізували до інфекційного відділення обласної клінічної лікарні із підозрою на коронавірус. Напередодні вони подорожували Італією.

У лабораторії наразі досліджують ще 10 зразків, відібраних у людей із підозрою на коронавірус, –сказав 5 березня заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко,