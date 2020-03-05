  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Здоров'я

    В Україні через коронавірус будуть запроваджувати обмежувальні заходи, – МОЗ

    • Розсилка
    <p>Заступник міністра охорони здоров&rsquo;я України, головний санітарний лікар Віктор Ляшко</p> <p>Фото з відкритих джерел</p> - В Україні через коронавірус будуть запроваджувати обмежувальні заходи, – МОЗ

    Заступник міністра охорони здоров’я України, головний санітарний лікар Віктор Ляшко

    Фото з відкритих джерел

    У МОЗ повідомили, що через коронавірус тимчасово закриватимуть школи

    Найближчим часом через коронавірус в Україні почнуть запроваджувати обмежувальні заходи. Про це в Нових Санжарах заявив заступник міністра охорони здоров’я України, головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає РБК-Україна.

    Зі слів Віктора Ляшка, обмежувальні заходи торкнуться шкіл і масових заходів.

    «Найближчим часом ми, на жаль, будемо змушені вводити обмежувальні протиепідемічні заходи. Будемо забороняти проведення масових заходів, конференцій і спортивних заходів. Закриватимемо тимчасово школи, щоб зменшити масові скупчення людей», – заявив Ляшко.

    Нагадаємо, 3 березня в Україні зафіксували перший випадок зараження коронавірусом Sars-CoV-2, повідомив головний санлікар України, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко. Заражений чоловік, житель Чернівецької області, до 26 лютого подорожував зі своєю дружиною Італією.

    У Чернівцях дружину хворого на коронавірус українця відправили в обсервацію. Цього вимагали її сусіди, які протестували та погрожували перекрити дорогу.

    У дружини інфікованого коронавірусом жителя Чернівців ознак захворювання немає, а сам хворий почуває себе вже краще.

    До слова, головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що карантинні заходи через коронавірус в Україні будуть запроваджувати після реєстрації випадків внутрішньої передачі інфекції.

    Також заступник міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко повідомив, що 4 березня на коронавірус в Україні перевіряють ще шість осіб.

    Станом на четвер, 5 березня, кількість заражених коронавірусом COVID-19 у світі становить 94 752 особи.

    Ще двох буковинців 5 березня госпіталізували до інфекційного відділення обласної клінічної лікарні із підозрою на коронавірус. Напередодні вони подорожували Італією.

    У лабораторії наразі досліджують ще 10 зразків, відібраних у людей із підозрою на коронавірус, –сказав 5 березня заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко,

    здоров'я Міністерство охорони здоров'я медицина коронавірус Віктор Ляшко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ